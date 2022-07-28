30組獨立樂團、歌手開唱 漁人舞台8/6起連3週末嗨翻淡水

知名樂團「滅火器」將於淡水漁人舞台演出。（圖由滅火器提供）

2022/07/28 11:18

〔記者周湘芸／新北報導〕淡水漁人舞台將於8月6日至8月21日連續3個週末邀請30組樂團及歌手開唱，卡司包括「八十八顆芭樂籽」、「1976」、「滅火器」及持修等。另外，今年也推出「網路音樂故事」影片，邀請阿炮師、八十八顆芭樂籽等7團拍攝，7月29日起每週三、五在淡水漁人舞台及新北旅客臉書播出。

觀光旅遊局表示，漁人舞台以扶持原創音樂為精神，今年除了帶來系列現場演出，「網路音樂故事」也將呈現樂團的心路歷程，首支影片在7月29日釋出，由身為陳昇小恨情歌樂團的Bass手阿炮師揭開序幕，敘述10幾年來在台上瘋狂玩著旋律的樂手，正職竟然是市場賣鵝肉的攤販，將實際呈現阿炮師的日常模樣。

觀旅局指出，八十八顆芭樂籽談到18年前一股腦地玩音樂，認為音樂是與世人對話的方式，也是療癒自己的出口，即使生活是場徒勞，仍然堅持搖滾創作；海洋大賞得主的「MAFANA」，團名取自阿美族語的「不知道」，主唱原本是海洋音樂祭搭設舞台硬體的師傅，長期看著舞台上表演的創作者，10年後也成功圓夢站上舞台。相關活動資訊可至新北旅客與淡水漁人舞台臉書專頁查詢。

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