侯友宜夜訪參賽茶農被批作秀 農業局：市長一直關心且帶頭行銷

綠營議員參選人陳乃瑜批侯友宜夜訪參賽茶農是在作秀。（摘自陳乃瑜臉書）

2022/07/28 10:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕雙北市製茶技術競賽27、28日兩天在新北市新店區文山農場舉行，新北市長侯友宜27日晚上偕同各區農會理事長到場為參賽茶農打氣，民進黨參選新店區議員的陳乃瑜批評侯友宜「來作秀」，侯市府應積極促進茶鄉深坑、石碇、坪林改善產銷通路和地方的交通及通訊環境，農業局回應，侯友宜一直在關心茶農的收益，並且帶頭行銷新北包種茶，希望參選人不要只有選舉才想到茶農。

陳乃瑜說，深坑、石碇、坪林都是茶鄉，侯友宜夜訪製茶師，她想三問侯友宜，深坑、石碇、坪林文山包種茶產業整個產銷通路的困境，為什麼市府不想辦法解決？茶鄉的馬路，甚至是產業道路，有太多太多窒礙難行的地方，在地茶農、居民行的安全都沒有保障，過去12年來，都沒有改變的勇氣嗎？

陳乃瑜指出，深坑、石碇、坪林的行動通訊就連街區都收訊不良，遑論在山上製茶，如果發生什麼意外，想打電話求救都沒收訊，沒有收訊，就不要講什麼網路，更不用想電商通路，這已經不是數位落差，而且數位排擠，都需要大力改善。

農業局回應，昨天是雙北市製茶技術競賽，新北市各茶產區選手力拼全國11連霸，各農會首長代表、選手家屬都到場為選手加油打氣，市長侯友宜也是，議員參選人搞不清楚狀況，但是仍謝謝參選人有想到茶農，希望這關心是持續的，不要只是選舉時才想到。

農業局指出，包含中央農委會、農糧署、新北市農會及各農會、全國各農會都共同協助銷售，現在全國各地農會可以都訂得到新北文山包種茶，不只參選人的選區，還包括汐止、平溪跟三峽也都是文山包種茶的產區，大家用行動支持最辛苦的茶農，為選手加油打氣，不能被曲解。

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