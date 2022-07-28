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    首頁　>　新北市

    卓冠廷批新北市府下架「前瞻」停車場總表 換上侯友宜剪綵成績單

    卓冠廷批評侯友宜團隊，新北市前瞻經費的地下停車場工程進度只有5成，執行落後。（記者翁聿煌攝）

    卓冠廷批評侯友宜團隊，新北市前瞻經費的地下停車場工程進度只有5成，執行落後。（記者翁聿煌攝）

    2022/07/28 09:32

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員參選人卓冠廷今天續攻新北市長侯友宜和市政團隊，他指出，交通部前部長林佳龍宣布參選後，積極地提出新北市政不足的地方，明確點出新北市前瞻經費的地下停車場工程進度只有5成，執行落後。新北市交通局回應，23案前瞻停車場，已完工啟用8案、今年底會有4案完工，3年來新北市已完成65處停車場，按步就班，一步一腳印踏實認真推動市政建設。

    卓冠廷批評，林佳龍明確點出新北市前瞻經費的地下停車場工程進度只有5成，執行落後；透過交通部公佈的數據可以知道，新北市拿了最多的前瞻基礎建設地下停車場補助共43.2億，補助蓋23個地下停車場，目前總進度是56%，落後於桃園73%和高雄94%的進度。但是面對質疑，侯友宜照慣例不正面回應，再度跳針說「好好做事」，但市府就沒把事情做好！交通局把工程延宕的問題推給疫情和原物料上漲，無視同一個時間，桃園73%和高雄94%的執行度，彷彿新北市活在另一個宇宙裡。

    更離譜的是，交通局面對進度落後問題，不思檢討改進，竟然將新北市施工中、規劃中停車場的工程總表網頁下架，換成從侯友宜上任以來的新北市停車場工程總表，這回23個停車場的「前瞻」兩個字徹底消失，多了15個侯友宜當市長後剪綵完工的停車場。

    卓冠廷質疑，有這麼怕市民發現地下停車場工程延宕嗎？還是因為舊的網頁明確寫著經費來源是前瞻建設，怕成為打臉侯友宜市長的證據？真的不知道新北市交通局把這個頁面下架的用意是什麼？

    卓冠廷批評侯友宜和團隊，就算沒有這個總表，也不能改變新北市有6個前瞻地下停車場工程進度掛蛋的事實，只是證明了，侯友宜團隊跟他一樣有「爭功諉過」的習慣吧。

    交通局︰按步就班推動建設 不回應選舉口水

    交通局則回應，1、市政推動和資料更新不會因選舉而暫停。2、新北市23案前瞻停車場，完工啟用8案、今年底最新更新會有4案完工，控管總進度逾7成；中央規定前瞻預算補助執行期限是113年12月31日。3、3年來，新北市已完成65處停車場，按步就班，一步一腳印踏實認真推動市政建設。4、針對選舉口水的部分，不予回應。

    卓冠廷批評，市府將新北市施工中、規劃中停車場的工程總表網頁下架，換成從侯友宜上任以來的新北市停車場工程總表。（卓冠廷提供）

    卓冠廷批評，市府將新北市施工中、規劃中停車場的工程總表網頁下架，換成從侯友宜上任以來的新北市停車場工程總表。（卓冠廷提供）

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