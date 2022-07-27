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    綠營新北選將張嘉玲 掛看板籲「挺18歲公民權！」

    民進黨新北市議員參選人張嘉玲掛出大看板，力挺18歲公民權。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市議員參選人張嘉玲掛出大看板，力挺18歲公民權。（記者翁聿煌攝）

    2022/07/27 19:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣自2006年開始「降低投票年齡行動聯盟」，舉辦18歲投票權的倡議行動，呼籲台灣社會正視青少年的公民地位與公民權益，到「18歲公民權推動聯盟」，民進黨新北市議員參選人張嘉玲說，立法院已在3月25日通過「18歲公民權」修憲案，並將在11月26日舉行複決公投，她也率先在街頭掛出看板，宣傳推動「民主前進挺18 我們一起挺18歲公民權」。

    張嘉玲說，日前蔡英文總統更公開宣示，希望所有黨員公職人員投入推動，讓「18歲公民權」修憲案過關，她身為小英之友會中和分會執行長，同時也是新北市議員參選人，率先在新北市中和熱鬧的環球商圈掛出大型看板，宣傳推動「民主前進挺18 我們一起挺18歲公民權」。

    張嘉玲表示，此次的修憲案，對於台灣的年輕人來說，相當振奮，蔡英文也曾呼籲，通過此修憲案，可以讓更多年輕人有意願、機會，共同積極參與公共事務，也能帶動社會各個領域的進步，張嘉玲認為「18歲，在世界九成以上的國家已享有公民權，包括美、英、德、日等國家的年輕人可以，台灣的年輕人也可以」。

    張嘉玲指出，18歲的青年有許多法定的義務，卻必須等到20歲才能有投票權，23歲才能有被選舉權，權利義務顯然不對等，支持18歲公民權修憲案，就是實踐民主精神，賦予青年參與選舉的基本權利，落實世代正義，今年11月26日，我國史上首次修憲交由公民複決，「18歲公民權」修憲案能順利通過，要靠我們一起推動，讓民主前進挺18。

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