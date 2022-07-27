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    綠營議員批侯市府國際外交成績掉漆 藍綠互槓

    民進黨新北市議員張志豪批評侯市府國際外交成績掉漆。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市議員張志豪批評侯市府國際外交成績掉漆。（記者翁聿煌攝）

    2022/07/27 17:18

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選情日漸升高，民進黨新北市議員張志豪，針對侯市府指出新北市共締結49個姊妹市說法，他質疑，市府官網是公開資訊，搜尋市府網站上公布的「姊妹市及友好城市」就是10個城市，到底是市府公開說謊還是另外39個城市不夠格露出？他要求侯市長開誠布公的公開所謂49座城市的國際交流真相。

    新北市秘書處長饒慶鈺回應，新北市國際交流重視實質交往與長遠夥伴關係，新北市姊妹市及友好城市共49個，包括10個市府官網所介紹的市級姊妹市，以及各區公所締結的39個姊妹市及友好城市。

    張志豪表示，台灣的國際地位特殊，與世界交流常受中國打壓，他當然認同在外交事務上能有實際交流更是重要，但，新北市如果真的有亮眼的城市外交成績單，為何選擇性公布？新北市在這49座城市上又有何實質交流成績單可讓市民共榮？

    張志豪痛批，新北市府已經成為一塊掩藏任何真相的黑布，如今連外交成績都要隱藏，只能質疑市府說謊，他要求市府公布所謂49座姐妹市的交流狀況。

    針對張志豪質疑侯友宜「接軌國際」能力，國民黨新北市議員參選人呂家愷指出，新北參與之國際組織共29個、各級學校國際姊妹校共107個，另外新北也積極參與國際活動，2019年至2022年7月，也主辦9場、參與37場，共46場國際論壇，對象包含各國政府官員、民意代表、國際組織、學術機構及民間團體，成果豐碩。

    呂家愷認為，綠營派出林佳龍這隻「超弱母雞」，讓小雞只能「乾著急」自找話題，他表示雖能理解，但強調要罵人前要做好查證。

    曾任新北市政府副發言人的呂家愷，細數新北市國際交流成果豐碩。（記者翁聿煌攝）

    曾任新北市政府副發言人的呂家愷，細數新北市國際交流成果豐碩。（記者翁聿煌攝）

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