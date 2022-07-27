疫情影響載客量下滑 新北公車業者申請運價調漲40％

新北市公車業者向交通局提出運價調整申請。（圖由新北市政府交通局提供）

2022/07/27 16:18

〔記者周湘芸／新北報導〕受載客量下滑、疫情影響，新北市公共汽車客運商業同業公會近期向新北市交通局提出運價調整申請，從原先19元調高至26、27元，最多將增加24億元預算。交通局運輸管理科長林詩欽指出，目前暫不考慮影響票價，將檢視成本、與台北市討論調整幅度。

新北市公共汽車客運商業同業公會總幹事楊瓊鋒表示，雙北公車運價依照公路法規定需2年檢討一次，新北市上一次調整為2020年7月，調漲0.7051至19.3731元，幅度不大，但2020至2021年受疫情影響，載客率平均下降3成，導致成本增加，此次申請調整幅度較大，約達26、27元。

楊瓊鋒指出，公車運價依照成本計價，過去新北市平均每輛公車一段次可載24.6人，因應疫情民眾減少外出、搭乘大眾運輸，載客數已降為平均約19人，另加上疫情額外支出成本，如消毒、司機染疫成本等，導致業者不少虧損。

他表示，雙北公車業者重疊率約有9成，新北市公車業者2020至2021年累計虧損20多億元，雖然台北市約達30多億元，更加嚴重，但台北市政府疫情期間有補助每台公車1個月3萬元，新北則完全沒有。

林詩欽指出，現在收到業者申請將送機關審查，與台北市一起提報雙北協調委員會，檢視業者各項成本、里程數、物價指數等，目前暫不考慮影響票價。

林詩欽也說，新北市公車疫情前平均每年運量約3億人，疫情影響降為2億人，以公車運價目前19元，若提高至26、27元，最多將增加24億元預算，但並非業者申請多少就一定會調至該金額。另外，新北市疫情期間雖沒有提供公車業者補貼，但有行政減免措施。

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