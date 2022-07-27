漢光實兵淡水河防演習登場 煙霧瀰漫、爆破四起場面震撼

防守方戰車加入殲敵行列。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/27 12:55

〔記者涂鉅旻／新北報導〕國防部「漢光38號」實兵演習今進入第三天，為演練首都衛戍與淡水河防，國軍今日於台北港、八里海灘與淡水河下游進行實兵操演，部分陸航兵力及海軍陸戰隊66旅擔任攻擊軍，模擬自淡水河口進犯，反擊軍派出布雷艇、飛彈快艇、戰機、直升機、戰車、雲豹裝甲車及各式輕重槍炮阻絕、殲擊敵軍，驗證三軍聯合作戰效能，現場運用TNT炸藥營造爆破效果，場面震撼逼真。

第三作戰區今日表示，這場「聯合反登陸作戰」操演，是依照「提升國土防衛、毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」，並整合全民總力支援軍事作戰等防衛構想，結合作戰區轄區內三軍部隊兵力，採實兵、實裝方式，異地同時於淡水河口、八里海灘及台北港遂行聯合作戰演練，統合運用全民力量，驗證三軍聯合作戰效能。

這場演習以海軍布雷艇、光六飛彈快艇於河口布雷、陸軍53工兵群於河道中設置阻絕設施為起始，扮演攻擊軍的海軍陸戰隊66旅官兵搭乘悍馬車向海灘挺進，模擬部分敵軍已上岸欲進軍我政軍中樞。防守軍接獲指令後，隨即進入地堡、戰壕、機槍堡之中待命還擊，M60A3戰車與CM32、CM34雲豹裝甲車亦朝海灘前進。而於烏俄戰爭屢創戰功的標槍反裝甲飛彈，亦在此次演習之中亮相，唯未有實彈射擊課目。

至於空中兵力部分，陸軍航特部AH-64E、UH-60M直升機皆投入操演，空軍則派2架次經國號戰機模擬對敵地面部隊施以打擊。而部署於八里臨港大道的後備109步兵旅，亦模擬接敵程序，現場施放多發煙霧彈、TNT炸藥，場面震撼逼真。

第三作戰區政戰主任史順文表示，此演習運用全民總力、三軍聯合作戰、兵種聯合作戰實際演練，順利擊退敵軍。由於台灣北部地區淡水河口、八里海灘與台北港，可能成為敵軍奪取、運用貨輪等方式運載大批部隊上岸。因此除了灘岸守備，國軍在淡水河口至台北市的關鍵要道，亦部署反裝甲軍備，同時預判敵軍可能來襲方向與位置，進行阻擋、殲敵作戰。

防守軍官兵操作機砲打擊敵軍。（記者涂鉅旻攝）

防守軍M60A3戰車揚起陣陣煙霧。（記者涂鉅旻攝）

部隊施放煙霧彈。（記者涂鉅旻攝）

現場施放多發TNT炸藥。（記者涂鉅旻攝）

空軍經國號戰機發射熱焰彈模擬對敵炸射。（記者涂鉅旻攝）

海軍快速布雷艇進行布雷作業。（記者涂鉅旻攝）

攜帶標槍飛彈的官兵（右）奔跑至作戰位置。（記者涂鉅旻攝）

防守軍官兵就作戰位置。（記者涂鉅旻攝）

攻擊軍突入八里海灘。（記者涂鉅旻攝）

國軍M60A3戰車、雲豹甲車打擊敵軍（記者涂鉅旻攝）

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