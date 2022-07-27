新北法拍 「特斯拉」121萬起 三重百坪豪宅不到3千萬元

新北分署將拍賣「特斯拉」（TESLA Model 3 E3D）名車。（新北分署提供）

2022/07/27 11:29

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署定於今年8月2日，舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的包括商標權、實體股票及拍賣市場罕見「特斯拉」名車，其中特斯拉儀表板里程數為1萬9534公里，但拍定人於過戶時須先行繳清交通違規罰鍰2700元，另須繳納鑑定費2400元及積欠銀行車貸121萬餘元。

新北分署指出，當天上午10時，在新北分署12樓拍賣室以「喊價」方式拍賣動產，最受矚目者當屬拍賣市場罕見的「特斯拉」（TESLA Model 3 E3D）名車，該車輛是新北地檢署偵辦刑事詐欺案件，於偵查中扣押被告以犯罪所得購入之物，依沒收新制囑託新北分署予以變價。

新北分署指出，該車車身白色，外型完好，去年1月出廠，346匹馬力，儀表板里程數為1萬9534公里，附有牌照登記書、買賣車輛銷售明細表等資料及車鑰磁卡1張。拍定人於過戶時須先行繳清相關稅、費及罰鍰（截至今年6月29日止並無欠稅，至今年7月13日止尚欠交通違規罰鍰2700元），另須繳納鑑定費2400元及積欠銀行車貸121萬餘元（0利率），拍定價金得在新北分署以現金或刷信用卡繳納。

新北分署指出，本次拍賣定有底價（底價不公開，原則參考鑑價金額扣除前揭應由拍定人負擔的稅、費、罰鍰及銀行貸款），由出價最高，且達到底價者得標；同時段另拍賣商標權4式及國票綜合證券、太平洋電線電纜及板信、陽信、華泰等銀行實體股票。

新北分署指出，同日下午3時進行不動產拍賣會，最受矚目之標的物首推坐落三重區集賢路11之1號3樓，位於「三多立涵美社區」的百坪房產，該房產是新北地檢署為追徵冒充滿清皇族後裔詐財案的被告犯罪所得，囑託新北分署予以變價。

新北分署指出，該屋屋齡僅10年，權狀登記約106坪，其中主建物約38.61坪，陽台加雨遮約6.02坪，公設約61.34坪（內含3平面車位及1機車位），格局為3房2廳2衛1廚，主臥室內尚有更衣室，本次為第2次拍賣，底價2980萬元，平均每坪僅28萬餘元，拍定後點交，同時段尚拍賣位於新莊區化成路的地下室住宅、土城區水源街的2樓公寓及坐落新莊、三重及三峽等區土地40餘筆。

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