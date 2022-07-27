搶救公車運量 新北推30條路線「5元走透透」

為搶救公車運量，新北市將推出「有緣新北 5元走透透」活動，針對30條公車路線提供搭乘每段次5元的優惠。（記者賴筱桐攝）

2022/07/27 11:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕近2年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，大眾運輸系統遭受衝擊，運量最慘澹時掉到只剩下4成。為了重拾民眾信心，新北市交通局8月起將推出「有緣新北 公車5元走透透」活動，針對30條公車路線祭出優惠措施，搭乘每段次只要5元，希望鼓勵民眾走出戶外，振興觀光。

交通局長鍾鳴時今天在市政會議表示，將從8月1日起至9月30日推出「有緣新北 公車5元走透透」專案計畫，為期2個月，民眾使用電子票證搭車，可享每段次5元優惠，可到達新北市重要景點。

鍾鳴時指出，在疫情發生之前，新北市的公車運量平均每天80萬段次，這2、3年受武肺疫情影響，去年全國三級警戒期間，最嚴重時掉到剩下4成左右、約30到40萬段次，現在雖然已恢復7、8成，達60到70萬段次，但還是無法完全回到過去的水準。

他說，趁著暑假期間，希望建立民眾對大眾運輸的信心，這波疫情持續不斷，雖然有緩降趨勢，但是公共運輸恢復的速度仍然較慢，透過活動行銷，盼提供優惠方案，鼓勵民眾走出戶外，振興經濟與觀光產業發展。

鍾鳴時表示，「公車5元走透透」匯集30條公車路線，搭乘一段票僅5元，讓民眾輕鬆前往29行政區的觀光景點，市府對於公車的防疫、服務及安全都會嚴格要求，活動經費沒有動支其他預算，是在既有公車乘坐的票差補貼額度內，過去一段票15元，通常市府補貼4元給業者。

這30條公車路線行經新北市29個行政區，串聯青春山海線等重要觀光景點，還有部分市區公車，包括581、801、815、橘20、575、249、藍41、778、807、981、677、965、856、791、788、808、781、587、704、966、795、666、綠12、849、947、紅26、716、862、863、953。

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