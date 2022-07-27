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    首頁　>　新北市

    2024以無黨籍參選總統？侯友宜：本分做好最重要

    面對年底選戰，新北市長侯友宜表示，他最大的挑戰是新北市民，市府團隊要繼續努力，回饋市民的期待。（記者賴筱桐攝）

    面對年底選戰，新北市長侯友宜表示，他最大的挑戰是新北市民，市府團隊要繼續努力，回饋市民的期待。（記者賴筱桐攝）

    2022/07/27 10:34

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊陣容堅強，集結黨內各派系要角，且有蔡英文總統主導選戰，爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜今天被問到是否感到有壓力？侯回應，他最大的挑戰除了自己以外，最重要的是新北市民，市府團隊要繼續努力、加油，回饋新北市民的期待。對於北市長柯文哲稱，2024年侯友宜將以無黨籍參選總統，侯表示，他現在是新北市長，把本分做好，才是他現在最重要的事情。

    面對年底選戰考驗，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，他最大的挑戰除了自己以外，最重要的是新北市民，這段時間他要更努力、認真好好做事，新北市民有很多期待，希望他把事情做好，所以他最大的挑戰來自於新北市民，他會不斷努力，這是他應盡的本分，也是市府團隊要做到的事情，所以團隊要繼續努力、加油，回饋新北市民的期待。

    針對台北市長柯文哲預言，2024年侯友宜將以無黨籍參選總統。侯對此表示，他現在是新北市長，要珍惜每一天、把握當下，把市政工作做好，他在乎的是新北市民，這段時間他的市政行程排滿，都是跟第一線的里長、市民接觸，了解這3年多來，市府還有哪些事情沒有做好，例如市政行程昨天在林口、泰山，未來也會在板橋、新莊等地，一起跟市民打拚，把本分做好，才是他現在最重要的事情。

    媒體詢問，有政治評論員認為民調越高、投票率越低，侯友宜說，好好做事、腳踏實地，實實在在做事，把事情做好，才是他現在該努力的方向。

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