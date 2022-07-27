救援淡水山區2死火警 消防水箱車翻覆消防員2傷

新北市消防局鷺江消防分隊一輛水箱車昨晚支援淡水母子雙亡火警，於趕抵火場前山路倒車時翻落2公尺深田地，車保中心今天凌晨連夜吊離車輛。（記者吳仁捷攝）

2022/07/27 10:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水水碓山區26日驚傳母子倆死火警，其中一輛支援的鷺江消防分隊消防水箱車在趕往救災途中，因斜坡、道路狹窄及會車時倒車，翻覆一旁兩公尺深的田地，張姓駕駛逃過一劫，餘悸猶存，但搭載的黃姓、謝姓隊員左耳、頭部挫傷，消防單位連夜調來兩輛大型吊車，將重達10噸消防車吊離現場，至於車禍原因責任歸屬及後續賠償，仍待消防釐清。

新北市淡水區水碓山區26日晚間傳出大樓火警，消防單位在獲報的10樓起火處搜索起火點未果，改到9樓搜尋，破門發現一對母子陳屍房內，都遭火煙嗆昏，至於起火及死亡原因，仍待警消深入追查。

消防單位說，事發之際，鷺江分隊支援水箱車趕往現場，途經距火場約1公里的北12縣道，因道路狹窄，寬度不到4公尺，加上坡度超過45度，一輛車輛剛好下山，消防水箱車倒車退讓，未料瞬間翻覆一旁田地，車上3名消防員負傷脫困求援。

消防局車輛保養中心主任李金城趕往處理，確認2名隊員僅受輕傷，連忙調來兩輛大型吊車吊掛，因含水車重達16噸，消防人員先將車輛放水，耗時約3個小時，截至今天凌晨2時許才將10噸重的車身調離現場，載回車保中心檢修，初步估計受損金額達30餘萬，仍待後續肇事責任出爐，釐清賠償責任。

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