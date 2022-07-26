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    出席台灣大未來國際高峰會 林佳龍分享產業人才發展戰略

    民進黨新北市長參選人林佳龍針對數位新南向與人才扶植議題，分享他對台灣產業人才的發展戰略與觀察。（圖擷自林佳龍臉書）

    民進黨新北市長參選人林佳龍針對數位新南向與人才扶植議題，分享他對台灣產業人才的發展戰略與觀察。（圖擷自林佳龍臉書）

    2022/07/26 22:35

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍日前出席「台灣大未來國際高峰會」論壇，針對數位新南向與人才扶植議題，分享他對台灣產業人才的發展戰略與觀察，林佳龍今晚在臉書分享相關影片說：「人才，就是台灣的未來！」

    林佳龍指出，因疫情等局勢變化，全球產業鏈正在重組和轉移，必須重新思考台灣的角色定位，以及南向國家的市場需求，隨著台灣產業的升級與創新，解決產業高階人才「分配不均」、「供不應求」與「缺乏整合」三大問題，才能迎接新時代的挑戰與機會。

    例如，高階人才資源逐漸分配不均，連帶產生跨域整合人才供不應求、人才質與量不均的問題，長久下來，對台灣產業研發、創新皆會受到影響。

    面對當前的人才資源困境，林佳龍認為，台灣可以藉由教育創新與機制創新兩大戰略，在現今遠距工作及數位創意的時代下，以跨領域、跨國界的思維佈局，讓台灣在國際中有脫穎而出的實力。

    林佳龍說，透過大學不分科系、提供跨領域學位學程的 「教育創新」，協助更多在地人才培養數位與國際語言能力，提升研修彈性、打破專長框架，重視就業取向多元化的改變。

    同時推動「機制創新」，從法規、優化國際人才延攬的市場機制，以及提升企業內部管理人才國際化，三方面分項著手改善，讓台灣成為國際產業人才的棲息地，達到強化台灣區域連結、補足國內人才需求及嘉惠在地產業的目標。

    「現在，全球產業新時代已然成形。」林佳龍說，他深信唯有透過跨域學習、跨界思考、跨國合作，加強人才國際化的廣度與深度，才能達成台灣產業的矩陣創新，持續提升台灣的國際競爭力。

    林佳龍今晚在臉書分享他對「數位新南向與人才扶植」的觀察，提供台灣成為全球關鍵角色的策略建言，他說：「相信未來，我們一定能夠開創嶄新的發展空間，並持續與國際緊密合作、走向世界！」

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