新設林口東湖國小招生額滿 侯友宜：教育要未雨綢繆

新北市林口區新設的東湖國小今年首度招生，已列為額滿學校。（記者周湘芸攝）

2022/07/26 17:55

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今（26日）前往林口區及泰山區與里長座談，其中林口區的里長盼頭湖國小增班、文小五用地增建國小。侯友宜表示，林口近年發展快速，隨著工一工業區、影視園區成形，在教育上要未雨綢繆。教育局則說，新設校東湖國小今年完成1至4年級招生，同樣列為額滿學校，明年進行全年級招生。

侯友宜表示，未來林口工一工業區完工，規劃與不少外國公司合作，再加上影視園區形成聚落，將帶來更多人口移入，在教育上要未雨綢繆，蓋一棟大樓、一間學校不是1、2天的事情，就算現在招生名額沒問題，也要提前做好規劃，強調「小事當前解決，大事要先做好規劃」。

林口湖南里長黃清龍會中表示，因應國小新生入學需求增加，盼頭湖國小能增加班級數；南勢里長陳國烝也希望文小五用地增建國小，免去家長接送奔波之勞。教育局表示，東湖國小今年8月完成1至4年級招生，共449人，明年完成第二期工程進行全年級招生，共招1400人，可緩解林口區國小額滿情形。

新北市教育局國小教育科長林奕成指出，林口區共10所公立國小，其中，新林、頭湖、南勢及東湖國小（接受改分發後額滿）皆額滿。雖然林口過去人口移入快速，但今年新生數相較去年沒有大幅增加，加上今年四、五歲學齡人口減少， 文小五用地是否增校仍要視林口成長趨勢評估。

另外，林口區湖北里長張文清表示，市府推動105市道延伸拓寬計畫，並興建環狀高架橋解決高低差，盼先行施作林口中華路至高爾夫球場路段。工務局表示，該路段全長約2.13公里，已列入第一期工程，將拓寬雙向2車道至4車道，道路寬18公尺，預計2022年底完成用地取得，2025年完工通車。

新北市長侯友宜出席行動治理座談會。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法