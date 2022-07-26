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    「威猛先生」偷吃對門女鄰居還送屋 小三判賠50萬

    姓女子發現結婚30多年的呂姓丈夫，竟與對門的陳姓女鄰居偷情，呂男不僅自誇性能力強，還給自己取了代號：「威猛先生」。（情境照）

    姓女子發現結婚30多年的呂姓丈夫，竟與對門的陳姓女鄰居偷情，呂男不僅自誇性能力強，還給自己取了代號：「威猛先生」。（情境照）

    2022/07/26 17:04

    〔記者王定傳／新北報導〕洪姓女子發現結婚30多年的呂姓丈夫，竟與對門的陳姓女鄰居偷情，呂男不僅自誇性能力強，還給自己取了代號：「威猛先生」，甚至帶陳女共赴摩鐵，贈送房屋、保養品等，洪女氣炸提訴向陳女求償500萬元，新北地院審理後判決陳女賠償50萬元，可上訴。

    洪女提訴主張，身為公司老闆的呂男與對門鄰居陳女，利用雙方配偶均在外地工作之便，發生婚外情，2人除了透過LINE互傳曖昧對話外，還贈送禮物、親吻並多次發生性行為、陳女甚至暗示呂男儘快離婚，因此求償500萬元。

    洪女並提出2人的曖昧對話，其中，呂男不僅自誇姓能力強，還給自己取了代號：「威猛先生」、「是不是最喜歡跟我做愛啊」等語。

    陳女則強調兩人只是一般朋友關係，並無所謂男女朋友間親密關係，且她也不知道呂男已婚，至於對方所提的LINE對話紀錄、行車紀錄器錄影影片、錄影畫面截圖都不是真的。

    法官則判定，陳女早已知道呂男已婚，竟仍與呂男共赴汽車旅館以及位於桃園的房屋，甚至在桃園房屋內發生性行為，還接受呂男贈送的保養品、房屋，顯已逾越一般男女社交之正常分際，判決陳女賠償50萬元，可上訴。

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