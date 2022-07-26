流標多次終於有廠商投標 新北樹林線動工在望

新北樹林線路線圖。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

2022/07/26 16:57

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府推動捷運樹林線工程，但受到國際原物料價格上漲、俄羅斯入侵烏克蘭等因素影響，歷經多次流標，今天第6次開標，終於有符合資格廠商投標，新北市政府捷運工程局表示，後續待完成評選後，樹林線可望於近期開工。

新北捷運局指出，新北樹林線全長13.3公里，共設13座車站，自萬大中和線中和高中（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止。

這次開標樹林段（CQ890區段標）路線總長6.6公里，自LG14站至LG21站止計有8座車站，全線採高架興建，沿途將跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，決標後廠商即可進場動工，朝2028年計畫期程完工目標邁進。

捷運局長李政安說明，受到COVID-19疫情、俄烏戰爭等國際情勢影響，整體營建產業面臨缺工、缺料困境，原物料及勞動力價格等致市場行情產生巨大波動。他們因應市場行情調高招標預算至約180億元，增加逾52億元，以提高廠商投標意願。

李政安說，未來新北樹林線的完工，將完整三環六線第二環（新莊線-萬大中和線-新北樹林線），便利沿線樹林、土城、中和、永和、萬華、三重、新莊等行政區居民使用大眾捷運輸系統，北北基桃都會生活圈將以新北市為中心，透過三環六線的環狀與輻射狀各條捷運路線，通達北北基桃的各個地方。

捷運局表示，北北基桃生活圈的三環六線，新北市轄內目前已有86公里長的捷運路線通車營運，加上今年底將完工通車的安坑輕軌，捷運將遍及新北市淡水、蘆洲、三重、新莊、板橋、中和、永和、土城及新店等9個行政區，捷運路線增至93公里、78座車站。至2030年，則可實現新北市捷運路線達到139公里、121座車站，平均每10萬市民享有3座車站，與東京（3.1座）、首爾（3座）齊平、超越新加坡（2.2座），新北市將成為國際級大城市。

新北樹林線站體模擬圖。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

新北樹林線站體模擬圖。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

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