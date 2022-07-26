林佳龍與議員參選人拍定裝照 蘇巧慧、賴品妤探班讚最強母雞

林佳龍擺出逗趣的貓耳POSE。（記者林欣漢攝）

2022/07/26 16:49

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午與各區議員提名參選人合拍定裝照，立委蘇巧慧、賴品妤一起來探班，兩人稱讚林佳龍是最強母雞，最後4個月會加緊腳步衝刺輔選。

林佳龍表示，新北要有脫胎換骨的發展，他會組成最強的團隊，自己也會做好領頭羊的角色，帶領新北大翻新團隊，在4個月後的投票日贏得勝選。

被問到與蘇巧慧先前是否有心結？林佳龍說，這是無中生有的事，他與巧慧委員非常投緣，「我們都直來直往，所以我一邀請她擔任文宣群召集人，她真的沒有三秒鐘馬上答應。」他與蘇巧慧間很有默契，也特別感謝蘇院長把他培養的最強團隊人才，都安排加入競選團隊，包括出任競選總部主委的黨秘書長林錫耀，總幹事為立委吳秉叡等。

林佳龍提到，他與賴品妤也很有緣，「她很有人氣，讓競選團隊充滿活力與朝氣。」林佳龍還笑說，有與賴品妤一起戴上貓耳，完成邀請賴來當發言人的「入會儀式」了。

林佳龍還說，民主社會透過選舉，希望像嘉年華一樣，大家可以用很輕鬆的心情，呈現最好的一面，自己也感受到小雞們的熱情，在這幾天的行程大家都很興奮，剛好從今天算起，距離投票日剩下整整4個月，「我們會打一場精彩的選戰，促成新北大翻新，人民一定贏。」

蘇巧慧也說，今天不只是探班，她擔任文宣召集人，工作很多，從影片到定裝照等都要協助，他們今天算是一起來當林佳龍的現場啦啦隊，期待大家可以一起拍出很好的作品，讓部長展現大家更喜歡的一面。

賴品妤說，很高興能受邀擔任林佳龍的發言人，她的選區中，汐止的交通改善是重中之重，包括康寧街拓寬等建設都是在林佳龍交長任內拍板定案，另外，汐止捷運問題延宕十多年，橫跨北北基三縣市，每次中央要協調時都因為黨派不同等很多因素而延宕，林佳龍任內推動四方協作平台，汐止捷運才有初步發展，這段期間會盡最大努力來輔選，選出最好的新北市長。

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