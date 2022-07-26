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    首頁　>　新北市

    利用人頭詐領412萬 鶯歌前清潔隊長判2年

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/07/26 15:24

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府環保局鶯歌區清潔隊李姓前隊長，因罹患癌症須支應醫療費，竟在辦理招募鶯歌清潔隊清潔維護業務短期進用人員時，利用人頭詐領款項412萬餘元，新北地院合議庭審酌6人均認罪繳回不法所得等原因，減刑後依違反貪污治罪條例，判處李男2年徒刑，其餘5人判處1年至2年徒刑，6人均緩刑5年。

    檢方調查，李男因罹患癌症須支應醫療費用支出，自2014年10月起，在辦理招募鶯歌清潔隊清潔維護業務短期進用人員時，以每月可獲得4000元至5000元不等報酬，引誘人頭或以人頭家人資料，假裝招募這些人成為短期進用人員，致不知情的環保局專責人員受騙按每小時120元計算，核撥薪資至人頭帳戶內。

    檢方調查，李男再囑託人頭把詐得的薪資，扣除人頭各自的報酬後，將餘款匯進他的帳戶內，至2017年7月為止，李男合計詐得322萬餘元款項，其餘5名人頭各自詐得報酬4萬至29萬5000元款項。

    合議庭斥責李男利用職務上機會詐取財物，對公務員廉潔形象產生損害，但考量他與人頭在偵查時均認罪並繳回犯罪所得，加上李男因罹患癌症，為籌措醫藥費而犯案，犯罪動機尚非完全惡劣，非無可憫之處等原因，予以減刑後，判處李男2年徒刑，其餘5人判處1年至2年徒刑，宣告緩刑5年，可上訴。

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