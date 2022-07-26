新北警半年查扣毒品量可供25萬人次施用 派重兵戒護全數燒毀

新北市2021年下半年所查扣的3、4級毒品70.7公斤，被送往新店垃圾焚化廠進行燒毀。（記者徐聖倫翻攝）

2022/07/26 15:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警局去年下半年查獲超過70公斤的3、4級毒品，這些毒品若流入市面，粗估可供25萬人次施用，新北市警局今日上午出動保安大隊、刑警大隊人員戒護，將這批毒品送往新店垃圾焚化廠全數燒毀。

新北市警方表示，今天共出動包含霹靂小組、刑大偵三隊在內等20多名警員，荷槍實彈全程戒護運送過程，並由政風及督察人員從旁監辦，確保銷毀安全性。

據了解，自2021年7月26日統計至同年12月31日，警方沒入包含一粒眠、FM2、毒咖啡包、卡西酮等各項3、4級毒品共70.7公斤。當年度總查獲施用3、4級毒品人數959人，其中18至29歲人數計有643人，占67.05%，顯示接觸3、4級毒品人口仍以低年齡層居多。

而近年來毒販為躲避警方查緝，並吸引好奇或不知情之青少年施用，針對包裝及成分不斷翻新，包含咖啡包、奶茶包、梅片等多樣形態，為的就是吸眼球引起青少年注意，並在同儕間造成話題。

警方為防止毒品人口因疫情趨緩後前往汽車旅館、KTV等營業場所交易、施用毒品，除全力查緝掃蕩各類型毒品犯罪，並透過與市府公安小組針對復業之營業場所進行不定期聯合稽查，加強防制轄內營業場所淪為潛藏涉毒處所，同時檢查公共、衛生、消防安全等項目，以提供民眾安全的休閒娛樂環境。

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新北市警局派重兵戒護去年下半年度查扣的大量毒品。（記者徐聖倫翻攝）

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