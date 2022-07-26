官邸便當會惹議 林佳龍：假議題

新北市長參選人林佳龍說，蘇院長是利用中午午休及下班時間開便當會，新北市長侯友宜若想要向蘇院長請益，相信蘇院長也同樣會招待。（記者林欣漢攝）

2022/07/26 14:39

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨質疑行政院長蘇貞昌在官邸與新北市議員、參選人召開便當會違反行政中立，新北市長參選人林佳龍今天下午受訪時說，這是一個假議題，不存在行政中不中立，蘇院長是利用中午午休及下班時間，新北市長侯友宜若想要向蘇院長請益，相信蘇院長也同樣會招待。

「整件事不要扭曲，政治本來就是政黨政治、選舉政治及責任政治。」林佳龍說，感謝蘇院長分享他的執政經驗，從過去台北縣長到現在行政院長，真的政績滿滿，他走在新北感受特別深，包括一鄉鎮一特色、到泰山頂泰山巖看建物整修成果、淡水漁人碼頭及八里左岸等地，前人種樹後人乘涼，抱持著感恩的心情。

林佳龍轉述，蘇貞昌提到在蔡英文總統執政後，這幾年政績得到人民的滿意，這就是最好的輔選利多，新北的政績絕大多數都是中央推動支持，要向市民朋友好好報告，包括前瞻基礎建設特別預算、停車場及老舊校舍整建等，不要看到變成地方好像選擇性的民代差別待遇，預算來自納稅錢，應該以公僕精神來做好服務，不要用選擇性給予或打壓製造民意代表間不公平的待遇，甚至有用下跪的方式來表達對侯市長的感恩，民主時代不應該再出現。

媒體追問為何便當會沒邀請藍營民意代表，對此，林佳龍說，只要他們願意跟蘇院長見面，蘇院長平常就是不分黨派，不然不會給新北這麼多建設，以地下停車場為例，新北市23座停車場，在全國預算分配超過五分之一，「因為我當時擔任交通部長很清楚，」地方建設中央來支持，也應該分享這些政績的成果，「侯友宜想要請益，蘇院長應該也會接待他，我很有信心。」

立委蘇巧慧也說，政務官在自己的宿舍，利用休息時間自己掏腰包，請大家吃便當，不曉得這有什麼問題，藍營如果要繼續追打，小心迴力鏢會打到馬英九前總統和國民黨主席朱立倫。

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