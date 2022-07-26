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    汐止國民運動中心 打造「FUN舞空間」新熱點

    新北市汐止國民運動中心「FUN舞空間」今啟用。（記者盧賢秀攝）

    新北市汐止國民運動中心「FUN舞空間」今啟用。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/26 13:49

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市政府文化局結合汐止國民運動中心打造「FUN舞空間」今天啟用，融入街頭塗鴉藝術，饒舌歌手蛋頭和街頭舞者也在現場秀一段表演，展現青春活潑之氛圍。新北市副市長謝政達表示，市府近年陸續打造FUN舞空間，開設免費街舞課程，讓街頭文化藝術持續發揚，歡迎市民到各處FUN舞空間舞動活力。

    謝政達表示，新北市將在今前將完成9處FUN舞空間，除與台北捷運公司及桃園機場捷運公司合作設置捷運板橋站、十四張站及泰山站場域，並整合運動中心資源，分別在三重、永和、汐止打造女力、塗鴉及在地特色的FUN舞空間，近4年來各地FUN舞空間已累計超過10萬人次使用。

    新北市為推廣街舞運動及街頭文化藝術，市府也安排免費推廣課程，協助街頭藝人申請登記、提供展演場地等，提供活絡展演機會、費用補助、辦理線上增能工作坊等，讓街頭文化藝術持續發揚。

    新北市文化局長龔雅雯表示，市府將在8月20日及21日舉辦2022「JUST FUN 新北」街頭文化節，在板橋府中廣場及市民廣場辦理「MADSTREET狂熱街頭」饒舌音樂大賽、「墨路行者國際塗鴉大賽」及「新北Fun街頭」街舞大賽等3大賽事，邀請知名嘻哈樂團及獨立樂團演出，並集結行動雕像、馬戲、雜耍等各類型街頭藝人大匯演，現場並展示2D塗鴉彩繪車，規劃塗鴉體驗及嘻哈市集，將會是今年暑假新北最大的街頭慶典活動。

    舞者表演街舞。（記者盧賢秀攝）

    舞者表演街舞。（記者盧賢秀攝）

    饒舌歌手蛋頭開唱。（記者盧賢秀攝）

    饒舌歌手蛋頭開唱。（記者盧賢秀攝）

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