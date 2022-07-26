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    部立台北醫院放射治療中心啟用 蘇貞昌：無上限給予預算添購設備

    衛生福利部台北醫院今舉行50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮。（記者周湘芸攝）

    衛生福利部台北醫院今舉行50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮。（記者周湘芸攝）

    2022/07/26 12:22

    〔記者周湘芸／新北報導〕衛生福利部台北醫院今舉行50周年院慶暨放射治療中心啟用典禮，邀請行政院院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元、政務次長王必勝等人出席。蘇貞昌致詞時承諾，將無上限給予台北醫院預算，提供最需要的醫療儀器設備。

    蘇貞昌、薛瑞元、王必勝、新北市衛生局長陳潤秋、立委吳秉叡、蘇巧慧、羅致政及多位地方民代今一同出席台北醫院50周年院慶表達祝賀，氣氛熱絡。

    蘇貞昌表示，台北醫院成立50年，20年前他擔任台北縣長時，該院承擔起SARS照顧責任。他生長在貧窮的偏鄉，知道不足的痛苦，所以他是在台北縣建最多醫院的縣長，包括板橋國泰醫院、中和雙和醫院、金山醫院、新店慈濟醫院、永和耕莘醫院，讓台北縣醫療資源大幅提升。

    蘇貞昌指出，台北醫院不只照顧大新莊地區、鄰近的板橋區，也照顧桃園國際機場、松山機場、好幾個集中檢疫所，更承擔很多任務，包括協助35萬6千人施打疫苗、25萬3千人進行PCR篩檢等。

    蘇貞昌表示，他戶籍在新莊，知道台北醫院增加醫療量能需求，除今天成立的放射治療中心，先前在地立委吳秉叡爭取行政院核定40幾億元，擴建地下4層、地上16層急重症醫療大樓，時任行政院長賴清德大筆一揮核定，未來醫院最需要的醫療儀器設備，中央將無上限給予增加預算，提供最完整設備。

    台北醫院院長鄭舜平指出，該院成立至今，在長照、早療、一般醫療項目都已進入成熟階段，今再設立放射治療中心，整合多科醫療團隊資源提供服務，另引進與醫學中心同款的最新旗艦機，能減少不適、縮短治療時間，幫助更多癌症患者提高治療效果與生活品質。

    衛生福利部台北醫院放射治療中心今啟用。（記者周湘芸攝）

    衛生福利部台北醫院放射治療中心今啟用。（記者周湘芸攝）

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