國3甲醉後上路自撞號誌燈桿 駕駛酒測值爆表達0.7
2022/07/26 11:10
〔記者徐聖倫／台北報導〕國道3甲昨晚間發生酒駕自撞車禍，51歲休旅車駕駛潘姓男子開車行經國道3甲5K處，突然失控撞上號誌燈桿，警方獲報趕抵，所幸潘男僅頭部、肩頸擦挫傷，並無大礙，但其酒測值卻高達0.7mg/l，警方後續將其依公共危險罪嫌移送法辦。
據了解，潘男在酒後欲駕車返家，由於喝得太醉精神恍惚，最終自撞號誌燈桿，所幸沒有造成人員傷亡。警方也呼籲，用路人切勿酒後上路，保護自己也保護其他用路人安全。
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〔記者徐聖倫／台北報導〕國道3甲昨晚間發生酒駕自撞車禍，51歲休旅車駕駛潘姓男子開車行經國道3甲5K處，突然失控撞上號誌燈桿，警方獲報趕抵，所幸潘男僅頭部、肩頸擦挫傷，並無大礙，但其酒測值卻高達0.7mg/l，警方後續將其依公共危險罪嫌移送法辦。
據了解，潘男在酒後欲駕車返家，由於喝得太醉精神恍惚，最終自撞號誌燈桿，所幸沒有造成人員傷亡。警方也呼籲，用路人切勿酒後上路，保護自己也保護其他用路人安全。
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