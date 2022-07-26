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    台一線高架伸縮縫施工釀塞車 侯友宜促檢討

    針對日前台一線高架橋泰山方向伸縮縫施工，造成車輛回堵情形，新北市長侯友宜要求養工處檢討。（記者賴筱桐攝）

    針對日前台一線高架橋泰山方向伸縮縫施工，造成車輛回堵情形，新北市長侯友宜要求養工處檢討。（記者賴筱桐攝）

    2022/07/26 10:48

    〔記者賴筱桐／新北報導〕7月12日新北市政府養護工程處辦理台一線高架橋泰山方向伸縮縫施工，因處理時間較長，工區未能如期撤離，造成下班時間道路壅塞，車輛回堵約2公里長，嚴重影響交通。新北市長侯友宜要求養工處檢討改進，臨時性狀況先做緊急處置，盡量選在晚上或假日施工，避免塞車引發民怨。

    養工處處長馮兆麟今天在新北市道路安全督導會報指出，因鄰近社區反映，車輛行經台一線高架橋時，夜間發出巨大聲響，影響住戶安寧，養工處第一時間派員現勘，發現原本公路總局做的模組型伸縮縫出現故障、鬆脫問題，因此7月12日早上派員進場施工。

    馮兆麟說，挖除之後發現伸縮縫結構遭受破壞，產生鬆脫情況，決定當天敲除修復，因敲除混凝土恐影響高架橋下車輛安全，須實施交通維持計畫，把模組型的伸縮縫換成鋸齒型的伸縮縫，並填補水泥，加上混凝土養護需要時間，將近到晚上7點工區才撤離，對於造成交通阻塞感到抱歉。

    馮兆麟表示，針對廠商未能如期完工，將依契約規定辦理，養工處也會檢討，未來針對伸縮縫故障的工程，先做臨時性固定與鐵板鋪設，等到晚上或假日車輛比較少時，再分兩階段施工。

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