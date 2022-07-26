蘇貞昌官邸與新北綠營議員便當會 侯友宜：人民期待行政中立

行政院長蘇貞昌為輔選新北市長參選人林佳龍在官邸與綠營議員便當會，新北市長侯友宜說，人民期待為政者要保持行政中立。（記者翁聿煌攝）

2022/07/26 10:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長蘇貞昌為輔選民進黨提名的新北市長參選人林佳龍，日前在官邸邀請新北市綠營議員舉行便當會討論選情，蘇貞昌說這是「天經地義」，新北市長侯友宜今天受訪指出，人民期待為政者要保持行政中立。

侯友宜上午出席新北市里環境認證頒獎典禮，對於林佳龍也陸續要和新北市的綠營議員吃飯討論選情，侯友宜是否有同樣的規劃？侯友宜表示，其實他在新北市已經很長一段時間了，不分任何黨派的議員跟他都非常熟悉，他平常為市政跟他們討論非常多、對新北市更好的方向，他會和所有新北市議員不分黨派，一起讓新北市變的更好。

有媒體記者問，侯友宜現在的民調比林佳龍高，但是林佳龍競選團隊就拿當時朱立倫的民調也大幅領先對手游錫堃，但最後選票差距不大，有人分析說這次也有可能會逆轉勝。

侯友宣回應，他最重要的就是要把握努力每一天，讓民眾的大小事不但把他做好，做不好的地方也趕快調整，曾經要兌現的支票，沒做好的就全力把他完成，每一天努力做事，希望能符合人民的期待，「這才是我現在該做的事」。

有媒體問到新北市議員金瑞龍看板是掛和台北市長參選人蔣萬安合體，競選總部發言人彭孟楷也喊出雙北、北北基桃由侯友宜帶領，侯友宜說雙北本來就是共同生活圈，雙北不管候選人是誰，都希望雙北更好，他相信蔣萬安也是用這樣的態度全力希望台北好，新北市也是一樣，希望台北好、新北才會好，希望蔣萬安加油，新北也要加油，希望雙北生活圈共榮共好。

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