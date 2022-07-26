侯友宜「跪謝」大戲 黃澎孝7點酸爆：直逼蔣公

侯友宜傳出「被跪謝」風波。（資料照）

2022/07/26 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長侯友宜23日參加學校校舍翻新啟用儀式時，藍營議員周勝考在活動中突然單膝跪地感謝侯友宜協助學校整建，身旁的里長也跟進跪謝，對此侯友宜說議員突然的舉動讓他嚇到，但外界批評下跪謝恩太過不合時宜，前國大代表黃澎孝更直言：「國民黨威權政治遺風仍然籠罩新北」。

黃澎孝在臉書撰文指出，這場下跪事件的背後，需要深諳選舉眉角的校長，在侯友宜競選連任開跑前後，舉辦這場校舍整建工程啟用典禮，另外由主管教育的新北市教育局與市長辦公室敲定好行程，接著上演新北市民跪謝市長的直播大戲。

黃澎孝說，這一幕僅見於宮鬥劇的演出，折射出侯友宜與新北市的7個「亮點」（以下為黃澎孝原文）：

1.新北市長侯友宜「威信」之高，簡直直逼「蔣公」當年。放眼全台縣市長無人可及，堪稱台灣民主化30年來首屈一指的「威權市長」。

2.國民黨市議員的功能不在監督市政，而在歌功頌德。可見「黨國體制」威權遺風，仍然深深籠罩新北。

3. 里長跪謝市長，到底新北里長是「里民的里長」！？還是跪伏在威權市長腳下的「選舉樁腳」！？新北全市1032位里長，究竟有多少已經向侯友宜「跪下」的呢！？選舉到了里民就可檢驗。

4.「校舍整建」是多大的工程啊！？難道非得要市長「御駕親征」，才能夠「啟用」嗎！？侯友宜治下新北官僚作風之顢頇，可見一斑。

5.新北市儼然樹立另類民主典範：再怎麼民主，市長還是「天地君親師」，市民要心存感激，永懷德澤⋯⋯

6.新北似乎在教育市民僚屬，不論男兒膝下有沒有黃金，膝蓋除了跪天跪地跪父母之外，跪市長也是天經地義之事⋯⋯

7.新北市府把校園當成「選舉舞台」！？看不到新北教育局有何「教育表現」，但是，只見它已經「教育」新北全市各中小學校長，「輔選」可能比「教育」更能讓市長龍心大！！

黃澎孝在臉書撰文評論整起事件。（圖翻攝自臉書）

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