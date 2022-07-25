「正常國家攜手同行」林佳龍與老友鈴木馨祐相見歡

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）與日本眾議員鈴木馨祐（左）兩人約定，今後不論扮演什麼角色，都將秉持日本前首相安倍晉三和前總統李登輝的信念，共同為推動台日交流，以及台日兩國的「國家正常化」而努力 。（翻攝林佳龍臉書）

2022/07/25 22:50

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天與日本眾議員鈴木馨祐會面，兩人約定今後不論扮演什麼角色，都將秉持日本前首相安倍晉三和前總統李登輝的信念，共同為推動台日交流，以及台日兩國的「國家正常化」而努力。

林佳龍表示，鈴木馨祐最近一次來台訪問，就是率日本青年局成員拜會台中市政府，當時他身為台中市長，一方面感謝鈴木議員不遺餘力地聲援台灣，另一方面也約定，台日要持續在民主自由、城市治理與青年領域等3方面，進行長遠而穩固的交流。

林佳龍說，這次見面除了向鈴木議員表達國人對安倍前首相過世的哀悼之意，也分享他自己寫給安倍前首相：「邁向正常國家，你我共同夢想。台日友誼，以此為念。」的紀念文字。鈴木議員也對台灣人民自發性地表達對安倍前首相的哀悼之意，表達深刻感謝。

「台日交流，與時俱進；正常國家，攜手同行！」林佳龍說，鈴木議員目前是日本國會台灣政策研究小組的成員，因此會談中表達出自身非常關切幾個台日共同關切的議題。首先是中國侵略台灣的課題，目前正協助日本政府研擬日本回應中國擾台或對台動武時必須採取的對策。其次，熟稔貿易議題的鈴木，目前也正積極協助推動台灣加入CPTPP的工作。最後，由於鈴木議員曾在國土交通省鐵道局服務過，因此非常重視日本與台灣在高鐵列車新車採購的合作計畫，也期待能有所進展。

林佳龍指出，他與鈴木馨祐議員對談時提到，非常感謝對台日交流合作的各項支持，由於日本與台灣擁有共同的民主價值觀，因此在許多議題上都開創出合作的無限可能，台日應尋找與促成可以合作的交集。特別是台、日在高鐵與軌道技術上深具合作的可能性。

他提到，過去在交通部長任內，就曾推動台、日鐵道的多項合作。而由於軌道運輸擁有安全與低碳的特性，也透過「交通科技產業會報」的政策創新，籌組台灣的鐵道科技產業聯盟。

林佳龍表示，台灣與日本，應研擬在第三地合作，特別是與新南向國家共同合作的可能性。與新南向國家的合作，不僅攸關於安全與情報共享，透過數位科技的應用，台灣也能以科技顧問團的形式，取代過去海外農耕隊的模式，協助新南向國家產業的成長。而為了提高台、日在第三地合作產業的國際競爭力，未來應將價格因素列入考慮，避免因售價過高失去了海外的商機。

鈴木議員非常認同林佳龍提出的觀點，也期盼台、日兩國今後能有更多的交流與合作。林佳龍說：「他半開玩笑、半認真地對我說，希望年底選舉我不論勝選與否，都能持續透過無任所大使的身份，繼續協助台、日各項交流的推動。」

林佳龍還說，他在參選新北市長的過程中赫然發現，作為全台灣人口最多的城市，新北市目前只有10個姊妹市。特別是在升格後的12年間，只增加了2個姊妹市，而目前10個姊妹市之中，竟然完全沒有任何日本城市，對照於緊密的台、日關係，這實在是太不可思議的事情。

林佳龍表示，這顯示新北市升格後在國民黨主政下，是多麽地不重視國際交流，他未來一定會致力推動新北市與日本城市之間姊妹與友好城市的簽訂，透過更多觀光、產業、文化、青年與民主的實體與線上交流，讓新北市成為真正的國際大城。

民進黨新北市長參選人林佳龍與日本眾議員鈴木馨祐會面。（翻攝林佳龍臉書）

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