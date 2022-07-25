獨家》侯友宜競選連任 比照2018年不設競總主委

新北市長侯友宜競選連任，可能比照2018年選戰，不設置競選總部主委。（記者賴筱桐攝）

2022/07/25 18:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍的競選團隊成形，並規劃邀請行政院長蘇貞昌甚至蔡英文總統親自輔選，爭取連任的新北市長侯友宜，選戰步調也受到外界關注。據了解，侯友宜可能比照2018年，不設置競選總部主委，主委就是新北市400萬名市民，但29個行政區將設立區級的競選總部，設有執行長、總幹事、主委三大職務，人選大致底定。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，新北市29區規劃成立競選總部，設有執行長、總幹事、主委三大職務，各區人選大致底定，以卸任的鄉鎮市長或民意代表為優先，熟悉地方事務，且有選舉經驗，適合擔任操盤手，部分區域不排除找現任立委協助，例如新店立委羅明才、永和立委林德福，將因地制宜，目前都在籌備中，等8月底侯友宜完成黨內提名程序，選戰就會正式起跑，相關名單也會統一公布。

至於市級的競選總部或組織架構，黃志雄說，尚未完全定案，還在思考是否維持本屆模式，不設置競選主委，過去侯友宜的選戰風格以市民為主，所以上次新北市400萬市民是競選總部主委，從市民的角度出發，不需要天王或天后輔選，只要這4年的政績基層認同、人民有感，民眾會給予侯友宜最大的掌聲與支持。

侯友宜的幕僚表示，原則上競選總部會以組織扁平為原則，鼓勵年輕人一起來，畢竟這是爭取連任，希望把市府過去和現在努力的政績以及將來的願景，讓市民清楚了解，民眾的生活過得更好，這是市長爭取連任的價值所在。

這名幕僚說，競爭對手的酸言、抹黑，不會讓新北市更好，這和侯友宜相信的價值不符，侯不會浪費太多時間在此，這場選戰真正的訴求，是爭取新北市400萬市民繼續認同，而不是和對手的空中樓閣比賽畫大餅。

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