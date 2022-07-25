蘇揆邀綠營新北議員便當會 聯合競選策略主打政績牌

行政院長蘇貞昌今天邀集民進黨議員與議員參選人舉行便當會，商討新北市的選戰策略，包括民進黨新北市黨部主委何博文（左）與中央黨部秘書長林錫耀都出席。（資料照）

2022/07/25 17:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌雖未接下民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部的榮譽主委職務，但允諾全力輔選，今、明2天分3梯次邀請黨籍37位新北市議員提名人舉行「便當會」，原本有事不參加的林佳龍，最後排開行程出席。蘇揆建議市長與議員參選人聯合競選，主打「有政府、會做事」的政績牌，爭取民眾認同。

民進黨新北市黨部主委、市議員何博文表示，蘇貞昌建議市長與議員參選人推出聯合競選策略，強調中央過去4年來的政績，包括育兒津貼加碼、學生班班有冷氣、租金補貼擴大等，希望透過議員參選人在地方廣為宣傳，未來林佳龍如果有重要行程安排，需要蘇揆出現時，都會跟林佳龍合體。

今天與會人員包括林佳龍競選總部主委暨民進黨中央黨部秘書長林錫耀、競選總幹事立委吳秉叡、負責政策的立委羅致政、負責組織的立委張宏陸、負責文宣的蘇巧慧，以及首批16位現任議員與議員參選人。

與會的現任議員轉述，蘇揆強調，聯合競選策略主打「有政府、會做事」的政績牌，中央與地方全面結合，議員參選人前往各地宣講時，應讓民眾了解蔡英文政府的各項政策，包括社會福利、長照預算增加等，另外，前瞻計畫今年已有顯著的效果，也要充分說明，中央補助占很重要的部分，很多事情都是中央、地方合作努力，不是一個人的功勞。

蘇貞昌認為，民進黨的政黨形象已不同於2018年，今年可以做得更多、更好， 盡量把政績呈現出來，新北市的選戰雖然不好打，但全力拚搏還是有機會，林佳龍被徵召提名之後，全力投入選戰，節奏分明，是有論述能力的候選人，也是最強母雞，相信能帶領小雞們奮力前進，贏得勝選。

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