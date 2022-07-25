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    詐騙集團好惡劣 竟軟禁幼子要脅夫妻當車手

    廖姓夫妻向警方表示幼子遭軟禁。（記者徐聖倫翻攝）

    廖姓夫妻向警方表示幼子遭軟禁。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/07/25 17:00

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局今年5月獲報，有對夫妻車手欲詐領現款，到場逮人時，這對夫妻卻驚人說出「我的孩子在詐騙集團手上」，警方不敢大意，當日前往北市某日租套房進行攻堅，果然救出2名1歲左右孩童以及12名因販賣帳戶被軟禁的大人。本月18日警方再循線於桃園逮捕詐騙集團首腦吳姓男子及其組織成員，訊後依法送辦。

    據了解，廖姓夫妻因經濟拮据沒有固定工作，因此被詐騙集團吸收做車手，廖姓夫妻前往詐騙集團應徵當日，因為家裡沒其他大人，所以帶著2個幼子一起前往，而詐騙集團竟將廖男一家4口拘禁，以孩子作要脅，要求夫妻倆配合擔任車手。

    海山警分局獲報前往轄區銀行逮捕車手時，才讓這起事件曝光，警方於是在當日前往台北市中正區某日租套房展開營救行動，赫然發現除了2幼子外，還有其他販賣帳戶的人頭共12名大人被軟禁，警方一併將一干人等救出，同時深入追查。

    警方後續鎖定詐騙集團首腦40歲吳姓男子身分，據悉還有幫派背景，其旗下成員也都一一被查出，本月18日警方前往桃園進行攻堅，除了逮捕吳嫌外，另也將其成員共3人一併逮回，並查扣不法所得38萬元。

    警方表示，吳嫌在人頭應徵賣帳本時即將帳本扣下，並軟禁套房提供吃住，甚至提供毒品。偵訊時，吳男本矢口否認，後才避重就輕承認一部分犯行，旗下成員責任全部認帳矛頭直指吳嫌。訊後，警方依組織、妨害自由、詐欺等罪嫌，將吳男等4人移送法辦。

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    警方逮捕詐騙集團旗下成員。（記者徐聖倫翻攝）

    警方逮捕詐騙集團旗下成員。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在桃園市龜山區將詐騙集團主嫌吳姓男子逮捕歸案。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在桃園市龜山區將詐騙集團主嫌吳姓男子逮捕歸案。（記者徐聖倫翻攝）

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