4度違反居家檢疫被罰80萬 男神隱1年半後為工作出面繳錢

陳男（圖左）至新北分署辦理分期繳納。（新北分署提供）

2022/07/25 15:58

〔記者王定傳／新北報導〕30歲陳姓男子在2020年11月間自香港入境，依規定應居家檢疫14天，卻連續4天外出，4度違反居家檢疫規定被罰80萬元，他神隱1年半，後來為了為能搭船到馬祖工作，終於現身新北分署辦理分期繳納。

新北分署指出，陳男因4度違反居家檢疫規定，被罰80萬元，於去年2月間移送執行，但陳男名下無財產可供執行，經書記官至其居住地現場催繳，其胞妹表示，不知他人在何處，也沒有電話可供聯繫，新北分署即以「顯有逃匿之虞」限制其出境、出海。

新北分署指出，陳男雖曾以電話表示願辦理分期繳納，卻遲未辦理。經多方調查發現，陳男竟將所辦手機交給其女友使用，本身並無手機，陳男女友僅能以臉書與他通信，書記官只好洽其女友以臉書轉知，但陳男仍持續神隱。

新北分署指出，今年7月18日下午，基隆商港安檢所致電書記官確認陳男是否被限制出境、出海，5分鐘後陳男也打電話給書記官表示，他想搭船到馬祖營造廠工作，但無法出海，願至新北分署辦理分期繳納，請求解除出海限制。

翌日，陳男終於現身新北分署，連同滯納17筆交通違規罰鍰及1筆汽機車燃料使用費，合計約81萬6000元，一併辦理分期繳納，當日繳納2000元，之後每期繳納1萬3000元，並由其母親書立擔保書作保。

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