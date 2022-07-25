萬安演習新北模擬板橋車站遭空襲 侯友宜：保國衛民萬無一失

新北市萬安演習模擬板橋車站遭到空襲，大樓多處起火，消防員撲滅火勢。（記者賴筱桐攝）

2022/07/25 15:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天下午1點30分至2點實施2022年軍民聯合防空（萬安45號）演習，新北市模擬人來人往的板橋車站遭到空襲，電力、自來水等民生基礎設施損壞，且大樓多處起火、有人員受困情形，消防局立即架設雲梯車救援，並灑水撲滅火勢，場面逼真。新北市長侯友宜表示，藉由演習培養全民參與、全民國防的觀念，希望保國衛民做到萬無一失。

下午1點半發布演習警報，馬路上空無一人，還在移動的車輛在警察指揮下，暫時停靠路邊等待；模擬情境包含板橋車站1樓大廳關閉，旅客全數疏散到地下1樓避難，現場有民眾因為推擠受傷，救護人員簡單包紮後送醫；另外，車站的電力等設施遭到破壞，緊急派員搶修。

警察局長黃宗仁說，今年新北市萬安演習選定三鐵共構的板橋車站，模擬大眾運輸系統防空疏散避難，新北市政府行政大樓、中和區里鄰及街區道路、板橋區海山國小進行疏散演練、板橋車站關鍵基礎設施災害救援救護、板橋第一運動場戰時收容等情境，全程採網路直播。

侯友宜表示，新北市建檔的防空避難處所共有1萬598處，可容納1645萬多人，供需比例已達新北市人口數4倍以上，在遭遇空襲等緊急狀況時，如何讓市民事前有充分認知與準備、事中即時疏散避難、事後救災救援，是當今面臨的重要考驗，希望提醒民眾有「居安思危」的意識，隨時做好萬全準備，才能因應瞬息萬變的國際局勢。

副統裁官國防部憲兵指揮部副指揮官少將夏德宇表示，新北市模擬空襲狀況，演練情境逼真，今年新北市針對身心障礙者，規劃藉由警察廣播電台、村里、學校及警車廣播等方式，以聲音或文字訊息提供多元管道的預警資訊，並於演習時由民防團隊協助引導進行防空避難，令人留下深刻印象。

新北市萬安演習模擬板橋車站遭到空襲，車站全數關閉，空無一人。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜視察萬安演習情境。（記者賴筱桐攝）

今天下午發布萬安演習警報，路上的車輛在警察引導下停靠路邊。（記者賴筱桐攝）

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