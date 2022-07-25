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    新北停車場蓋最慢！侯友宜：努力做事

    林佳龍競辦發言人李坤城說，數據上新北停車場進度最慢，請市府不要打口水戰，模糊焦點。（記者林欣漢攝）

    林佳龍競辦發言人李坤城說，數據上新北停車場進度最慢，請市府不要打口水戰，模糊焦點。（記者林欣漢攝）

    2022/07/25 14:24

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天批評新北市停車場工程進度落後等問題，引起新北交通局等局處反擊；林佳龍競辦發言人李坤城今天強調，數據上就是新北進度最慢，請市府不要打口水戰，模糊焦點。對此，新北市長侯友宜今上午受訪時表示，希望好好的放眼未來，努力做事。

    林佳龍昨批評新北市停車場興建進度落後，整治五股垃圾山也是市政基礎工作，他在台中市長任內也有整治后里垃圾山。對此，新北市交通局說，林佳龍未了解疫情衝擊和國際營造物價大幅波動影響公共工程，指責落後真的與事實相悖；城鄉局也說，台中后里垃圾山與五股垃圾山背景、面積、權屬等條件不相同，整治難度更無法類比。

    林佳龍今天和新北市議員參選人拍競選定裝照，李坤城說，交通部核定前瞻計畫新北共23座停車場，目前完工8座，有12座進度不到50%，有6座停車場進度0，不是延宕是什麼。市府指因疫情關係落後，但反觀高雄執行率9成、桃園7成，新北5成6最慢，請市府不要打口水戰，模糊焦點。

    李坤城表示，不管是五股垃圾山或台中的垃圾山，都是市政成績，他們也肯定侯友宜在五股垃圾山的努力，但選舉不能只講垃圾山，新北還有交通、產業等都需要發展，若選舉主軸只打垃圾山，讓人遺憾也看不到願景。

    對此，侯友宜說，在工程的過程中，必須要不斷的互相惕勵，希望好好的放眼未來，努力做事，只要為台灣好的事情，大家都一起努力，讓台灣這塊土地變得更好。

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