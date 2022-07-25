林佳龍指垃圾山整頓是基本工作 劉和然：只說對百分之一

新北市副市長劉和然（右）接受媒體專訪，談五股垃圾山議題。（圖取自網路畫面）

2022/07/25 14:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來新北市長侯友宜宣傳五股垃圾山翻轉為五股夏綠地的政績，市府並拍攝紀錄片《改變的勇氣》，民進黨新北市長參選人林佳龍說，他過去也曾將后里垃圾山變成花博後花園，這是城市治理的基本工作。新北市副市長劉和然今天表示，林佳龍只說對了百分之一，五股垃圾山涉及1200位地主、私有地居多，區內有667家工廠，與后里垃圾山的情況差異很大。

劉和然今天接受媒體專訪表示，2001年以前，台灣的垃圾多半掩埋處理，後來政策改為焚化，各縣市都會蓋焚化廠，所有掩埋場都要轉型、復育變成公園，很多縣市掩埋場就是公有地，而且沒有地上物，非常好處理。

劉和然說，后里掩埋場面積為25公頃，五股垃圾山高達169公頃，長年被亂倒垃圾，涉及1200位地主，市府必須跟地主協調，667家工廠先不管合法或非法，光是要納管、拆遷難度就很高，「這兩個這麼大的差別，卻被想成只是市政的一點點」，這不是只有想改變就能做到，要做非常多的準備和功課。

他提到，新北市長侯友宜上任後，親自帶領局處首長前往視察，從要求廠家把門打開的那一刻，就下定決心要整頓五股垃圾山，市府推動五股試辦計畫，召開幾百場說明會，廠商必須按照遊戲規則，進行空間整頓、留設綠廊，當時遭遇極大的阻力，民意代表也有不同的聲音，但是市府橫跨22個局處，在地廠家與地主配合，共同努力完成這件事情。

劉和然強調，市長給予市府團隊最大的支持後盾，說「你們做就好，不要擔心我的選票」，並不是說侯友宜不在意選票，而是如果先想到選票再去做事，就會投鼠忌器、瞻前顧後、綁手綁腳，侯61歲才從政，就是希望趁自己還有體力、時間時，為這塊土地多做一點事情，做事是侯友宜一直念茲在茲的事情，把政治淡化到最低。

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