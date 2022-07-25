蘇貞昌辦便當會 上次參選新北競總桌椅將移交給林佳龍

行政院長蘇貞昌在便當會中透露，他上次參選新北市長的競選總部，桌椅等辦公物品都還在，願意移交給林佳龍此次選戰使用，頗有傳承之意。（圖由林佳龍競選辦公室提供）

2022/07/25 14:08

〔記者林欣漢、賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌今、明2天連續辦3場便當會，邀新北市長參選人林佳龍、37名新北市議員參選人共商「母雞加小雞」聯合競選策略，據了解，蘇揆在會中透露，他上次參選新北市長的競選總部，桌椅等辦公物品都還在，願意移交給林佳龍此次選戰使用，頗有傳承之意。

據了解，今天中午便當會蘇揆特別強調團結打贏選戰，「這次很有機會！」除了介紹競選團隊，包括擔任競選總部主委的黨秘書長林錫耀、出任競選總幹事的立委吳秉叡，立委張宏陸、蘇巧慧等人也都全力投入輔選行列，大家不分派系一起協助林佳龍贏得勝選。

考量下午有萬安演習，便當會展現蘇揆的高效率風格，幾乎每一名參選人都有表達想法及意見。據了解，蘇揆提到對於中央給新北市的很多建設補助，包括班班有冷氣、班班有平板，以及捷運、地下停車場等建設，希望參選人在地方可以多幫忙宣傳，「有政府會做事，政府的支持度高，大家的支持度也會高。」

有參選人提到，很多新北市的建設都是中央前瞻基礎建設計畫的經費補助，但新北市府很少提到這一點，一般民眾就不會知道。對此，蘇揆認為地方議員去辦說明會的時候，可以說明中央的協助，讓更多市民了解。

另外，新北市議會民進黨團預計週五上午開會討論後續選戰策略，林錫耀屆時也會參與，強調在團結和諧的氣氛下，以最大力量為新北打出好成績。

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