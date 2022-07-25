恩恩案被政治操作？ 新北副市長：對恩恩爸媽不公平

新北市副市長劉和然今天接受媒體專訪，暢談市政議題。（圖擷取自網路畫面）

2022/07/25 12:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區2歲童恩恩4月確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發腦炎過世，家屬追求送醫真相，爭議不斷，新北市長侯友宜在恩恩案之後，民調也略微下滑。新北市副市長劉和然今天表示，案件已進入司法調查，這麼多政治人物介入，對恩恩爸媽不公平。

劉和然今天接受媒體專訪，被問到恩恩案是否有政治操作的痕跡？劉和然說，案件已交由司法調查，某些地方他不能講太直接，但是這麼多政治人物介入，對恩恩爸媽都不公平，他可以理解失去一個孩子的痛，家屬的發言他都尊重且理解，侯市長也失去過一個孩子，絕對不會不知道。

劉和然強調，恩恩是國內第一起確診兒童併發重症腦炎往生的孩子，當時防疫政策要從清零轉為共存，很多制度還沒有完全轉化，第一線人員不可能不救，在他們心中也是痛、也是遺憾，很多基層同仁因此被肉搜，之所以把案件交給司法單位，是希望清楚呈現事實，幫助恩恩的父母了解真相，因為現在不管誰說什麼，只要不符合另一方的期待，還是會有人感到不公平。

劉和然說，市長曾公開承諾，等司法調查結果出爐，會一肩扛起責任，沒有人例外，這不是市府的危機控管，這是失去一個孩子，但是用政治力介入事件，對恩恩爸媽都不公平，交給司法調查，結果出來市府一定面對，防止未來再發生相同事情；他強調，防疫2年多來第一線醫護、警消人員都非常辛苦，拜託政治人物不要為了自己的聲量、政治紅利和選舉，消費這件事情。

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