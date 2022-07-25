為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北交通成藍綠攻防 侯友宜：互相砥礪放眼未來

    對於民調的看法，新北市長侯友宜表示，其實民調是一時，最重要是認真努力、腳踏實地。（記者邱書昱攝）

    對於民調的看法，新北市長侯友宜表示，其實民調是一時，最重要是認真努力、腳踏實地。（記者邱書昱攝）

    2022/07/25 11:12

    〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍批評新北市的新北停車場工程延宕，反遭新北市交通局酸，擔任交通部長期間台鐵事故頻傳，且台鐵西正線猴硐至瑞芳間路段大面積的邊坡滑落，工程迄今還沒完成。對此，新北市長侯友宜今天也被問及此事看法？他說，過程中必須要不斷互相砥礪，放眼未來努力做事。

    隨著年底選戰逼近，林佳龍紛紛打出市政治理牌，對於侯友宜政績的整治五股夏綠地，他比喻成擔任台中市長時，也將后里的垃圾山改造成「花田綠」；同時他也批新北市警察過勞等，然而根據媒體民調卻顯示，侯友宜支持以5成7領先林佳龍的2成1。

    對此，侯友宜說，其實民調是一時，最重要是認真努力、腳踏實地，今年要兌現4年前的承諾，加緊腳步把事情做好，過程中那些要改進、做不好的，都要將市政做好。

    他也說，很感謝新北警察弟兄，尤其新北的治安、環境、城鄉差距，警察們更要費心穩定治安，不過，員警們都做到相當出類拔萃，在中央評比上榮獲多項國光警察獎，所以要對8千位的警察說你們辛苦了，有夠打拚、謝謝。

    另一方面，國民黨新北市議長蔣根煌看好侯友宜2024挑戰總統大位，認為國民黨有機會贏。對此，侯友宜說，現在還是新北市長，最重要是把握珍惜市民的託付，好好做事，畢竟很多事加把勁努力衝刺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林佳龍找蘇貞昌當競選靠山？ 新北副市長：侯友宜的靠山是市民
    2022/07/25 10:53

    林佳龍找蘇貞昌當競選靠山？ 新北副市長：侯友宜的靠山是市民
    林佳龍稱新北不要警察市長 侯友宜：要尊重不同職業別
    2022/07/24 11:47

    林佳龍稱新北不要警察市長 侯友宜：要尊重不同職業別

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    翻新校舍議員跪謝侯友宜 藍綠戰翻天
    2022/07/24 05:30

    翻新校舍議員跪謝侯友宜 藍綠戰翻天
    「改變的勇氣 」照片引熱議 侯友宜：不是口號
    2022/07/23 16:24

    「改變的勇氣 」照片引熱議 侯友宜：不是口號

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播