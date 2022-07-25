新北交通成藍綠攻防 侯友宜：互相砥礪放眼未來

對於民調的看法，新北市長侯友宜表示，其實民調是一時，最重要是認真努力、腳踏實地。（記者邱書昱攝）

2022/07/25 11:12

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍批評新北市的新北停車場工程延宕，反遭新北市交通局酸，擔任交通部長期間台鐵事故頻傳，且台鐵西正線猴硐至瑞芳間路段大面積的邊坡滑落，工程迄今還沒完成。對此，新北市長侯友宜今天也被問及此事看法？他說，過程中必須要不斷互相砥礪，放眼未來努力做事。

隨著年底選戰逼近，林佳龍紛紛打出市政治理牌，對於侯友宜政績的整治五股夏綠地，他比喻成擔任台中市長時，也將后里的垃圾山改造成「花田綠」；同時他也批新北市警察過勞等，然而根據媒體民調卻顯示，侯友宜支持以5成7領先林佳龍的2成1。

對此，侯友宜說，其實民調是一時，最重要是認真努力、腳踏實地，今年要兌現4年前的承諾，加緊腳步把事情做好，過程中那些要改進、做不好的，都要將市政做好。

他也說，很感謝新北警察弟兄，尤其新北的治安、環境、城鄉差距，警察們更要費心穩定治安，不過，員警們都做到相當出類拔萃，在中央評比上榮獲多項國光警察獎，所以要對8千位的警察說你們辛苦了，有夠打拚、謝謝。

另一方面，國民黨新北市議長蔣根煌看好侯友宜2024挑戰總統大位，認為國民黨有機會贏。對此，侯友宜說，現在還是新北市長，最重要是把握珍惜市民的託付，好好做事，畢竟很多事加把勁努力衝刺。

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