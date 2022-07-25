卓冠廷批新北電纜地下化進度落後 經發局駁斥

民進黨新北市議員參選人卓冠廷批新北市的電杆電纜地下化進度緩慢。（卓冠廷服務處提供）

2022/07/25 08:57

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市電纜地下化成選戰焦點，民進黨新北市議員參選人卓冠廷指出，新北市長侯友宜上任和台電配合拔除的電桿是197根、電纜地下化總長度是5.19公里，但是境內電線電纜目前還剩5051公里要處理，數據與桃園相比相差35倍。對此，新北經濟發展局表示，新北市電纜地下化程度由2018年64.4％提升至2021年66.5％，目前成案列管總數210案預計2024年完成。

卓冠廷指出，因為屢屢接到民眾陳情電桿林立產生的行車安全問題，所以調閱新北市電桿及電纜地下化的台電數據，不僅發現這四年期間進度落後，屢次承諾開工的鶯歌、三峽等多區都掛蛋。

他說，今年7月10日去八里也被詢問地下化進度，仔細一看侯市長在任3年多裡，八里區沒有移過1根電桿，根據2016經濟部計算電纜地下化每公里需約2千萬，以此計算，若新北市全自行負擔，這3年只投入1億元，若和台電對半平分，只花5千多萬元，佔年度預算少之又少。

卓冠廷指出，隔壁桃園市，在市長鄭文燦2021年公布數據，自2015至2020年編列5億2500萬元，移除3205支電桿，全市地下化比率由104年41.1％提升至49％，超前原訂48％的目標。

經發局表示，新北市截至2021年地下化程度六都排行第二，桃園市排行第四，纜線未地下化道路型態已有明顯不同，桃園市尚有大量沿海防災區域及重劃區待施作，像是台15線（濱海公路），另外，桃園市佔地面積1220.95平方公里，新北市佔地幅員遼闊，佔地面積2052.57平方公里，兩者工程量能有很大的差異，

經發局說，新北主要道路本府已積極進行纜線下地工程，並要求本府道路改善工程時一併進行纜線地下化作業，近年依地方民意需求就巷弄內案件逐步執行， 惟巷弄電桿下地常因道路狹小無放置變壓器位置、引上管同意書取得困難、地下管路障礙等因素，因此與地方民意會勘，同時請台電加大施工量能，快速執行。

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