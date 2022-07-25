卓冠廷批新北電纜地下化進度落後 經發局駁斥
〔記者邱書昱／新北報導〕新北市電纜地下化成選戰焦點，民進黨新北市議員參選人卓冠廷指出，新北市長侯友宜上任和台電配合拔除的電桿是197根、電纜地下化總長度是5.19公里，但是境內電線電纜目前還剩5051公里要處理，數據與桃園相比相差35倍。對此，新北經濟發展局表示，新北市電纜地下化程度由2018年64.4％提升至2021年66.5％，目前成案列管總數210案預計2024年完成。
卓冠廷指出，因為屢屢接到民眾陳情電桿林立產生的行車安全問題，所以調閱新北市電桿及電纜地下化的台電數據，不僅發現這四年期間進度落後，屢次承諾開工的鶯歌、三峽等多區都掛蛋。
他說，今年7月10日去八里也被詢問地下化進度，仔細一看侯市長在任3年多裡，八里區沒有移過1根電桿，根據2016經濟部計算電纜地下化每公里需約2千萬，以此計算，若新北市全自行負擔，這3年只投入1億元，若和台電對半平分，只花5千多萬元，佔年度預算少之又少。
卓冠廷指出，隔壁桃園市，在市長鄭文燦2021年公布數據，自2015至2020年編列5億2500萬元，移除3205支電桿，全市地下化比率由104年41.1％提升至49％，超前原訂48％的目標。
經發局表示，新北市截至2021年地下化程度六都排行第二，桃園市排行第四，纜線未地下化道路型態已有明顯不同，桃園市尚有大量沿海防災區域及重劃區待施作，像是台15線（濱海公路），另外，桃園市佔地面積1220.95平方公里，新北市佔地幅員遼闊，佔地面積2052.57平方公里，兩者工程量能有很大的差異，
經發局說，新北主要道路本府已積極進行纜線下地工程，並要求本府道路改善工程時一併進行纜線地下化作業，近年依地方民意需求就巷弄內案件逐步執行， 惟巷弄電桿下地常因道路狹小無放置變壓器位置、引上管同意書取得困難、地下管路障礙等因素，因此與地方民意會勘，同時請台電加大施工量能，快速執行。