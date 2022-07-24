林佳龍提改造后里垃圾山政績 新北市府：與五股垃圾山無法類比

新北市政府將五股垃圾山改造為「五股夏綠地」，提供廠商合法進駐，改善整體環境。（新北市城鄉發展局提供）

2022/07/24 20:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天（24日）表示，新北市發展經驗跟台中很像，該做的他都做過；針對新北市長侯友宜引以為傲的五股垃圾山改造政績，林佳龍說，曾把台中后里垃圾山轉型為台中花博後花園，這些都是城市治理的基本工作。對此，新北市城鄉發展局今晚發表聲明，指五股垃圾山的背景、面積、權屬等條件與后里環保公園均不相同，整治難度更是無法類比。

城鄉發展局表示，新北市翻轉五股垃圾山的任務難度，讓市府團隊從蔡英文總統手中接下有公務界奧斯卡獎之稱的「公務人員傑出貢獻獎」，市府團隊2年來日以繼夜努力、不容輕視，呼籲林佳龍發言前要多做功課，更要聽聽在地人的感受，如果林佳龍願意，歡迎到「五股夏綠地」走走，感受如今截然不同的風貌。

新北市城鄉局指出，經查，台中后里環保公園面積為25公頃的公有土地，原為豐原三鄉市的聯合垃圾掩埋場，1998年封場，經前台中縣政府復育後，2007年完成5座景觀土丘，後於花博展覽會期間進行綠美化作業，該案例與五股垃圾山背景、面積、權屬等條件均不相同，整治難度更是無法類比。

城鄉局強調，翻轉五股專案計畫，透過22個局處跨域合作，成功改造過去30年令人聞之色變的五股垃圾山，這片面積169公頃的遼闊區域，過去因受洪水平原管制，長期發展停滯，導致營建廢棄物違法傾倒，造成治安、公安、環安問題，範圍涉及1200位私有地主及667家既有廠家，輔導合法的難度可見一斑。

城鄉局表示，市府團隊兼顧環境永續與產業發展，成功翻轉垃圾山為五股夏綠地，因此獲得去年廉政署透明晶質獎、考試院傑出貢獻獎等殊榮。過去五股垃圾山藏污納垢、問題重重，40年來沒有人敢動，新北市長侯友宜上任後下定決心整頓，市府團隊勇於承擔、通力合作，在短短1年半之內，把五股垃圾山翻轉為五股夏綠地，讓全台刮目相看。

新北市政府整頓五股垃圾山的成果，曾獲蔡英文總統頒發公務人員傑出貢獻獎。右為前新北市城鄉局長、現任市府副秘書長邱敬斌。（新北市城鄉發展局提供）

新北市五股垃圾山面積高達169公頃，過去營建廢棄物濫倒，造成治安、公安、環安等問題。（新北市城鄉發展局提供）

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