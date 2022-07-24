林佳龍稱新北拒接警察人力 警察局：畢業生超過預算缺額

林佳龍今表示，警政署增訓5千名人力，新北卻以財政有限為由拒接。（記者周湘芸攝）

2022/07/24 20:07

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，新北治安出現問題就是因為警察過勞，警政署增訓5千名人力，培訓完成後新北卻以財政有限為由拒接。新北市政府警察局回應，主因年金改革實施，造成當年需分發的畢業生超過預算缺額。

林佳龍指出，新北警民比負擔六都最重，去年因為值勤傷亡的警察就有70幾位，先前警政署增訓5千名人力，培訓完成後新北卻以財政有限為由拒接，相較之下桃園接下900名人力，他會比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察權益。

對此，新北市警察局表示，年金改革實施後，造成原本規劃要退休的警察延退，但是警專2年前或警大4年前的招生人數已在培訓，造成2020年有5千多名畢業生要分發，超過當年全國的預算缺額，警政署因此要求各縣市警察局視各地方政府的財政狀況，爭取人事經費，增加預算員額。

警察局指出，當時台北市編列增加預算員額97人、桃園市926人、台中市30人、台南市110人、高雄及新北市皆為0人。

警察局表示，新北市2018年缺額398人，到了2020年剩缺12人，期間警力已增加386人；且警政署今年1月分發新北人數淨增138人，相較台北119人、桃園30人、台中62人、台南65人、高雄62人，派補人數是全國最多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法