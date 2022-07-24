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    首頁　>　新北市

    新北議員參選人遭電話恐嚇 嫌犯落網竟稱「善意提醒」

    王男涉嫌恐嚇議員參選人陳世軒，遭警方逮捕並送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    王男涉嫌恐嚇議員參選人陳世軒，遭警方逮捕並送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/07/24 16:19

    〔記者徐聖倫／新北報導〕台灣民眾黨新北市第三選區市議員參選人陳世軒昨遭電話恐嚇，對方要求其不准出席衛福部立台北醫院50周年慶祝活動，否則將派人押他離場，警方昨獲報立刻展開調查，今中午12時許在新莊區福壽街一家餐館找到犯嫌王姓男子，並將他逮捕帶回。

    警方調查，王男沒有任何前科，只是一名普通上班族，針對恐嚇議員參選人一事，王男供稱他只是「善意提醒」，沒有其他目的。

    據了解，陳世軒競選辦公室昨日上午10時許，接到一通隱藏號碼的來電，對方表示若是陳世軒敢在7月26日參加台北醫院50周年慶祝活動的話，將派人把陳世軒押離現場。而該活動行政院長蘇貞昌預計也會出席，警方獲報後不排除這通恐嚇電話是不理性的政治狂熱分子所撥打，立即展開查緝。

    警方經過24小時不間斷追查，今日上午鎖定王男身分，並查出王男行蹤，警方遂派員前往逮人，最終在新莊區福壽街某餐館內，逮捕正在用餐的王男，王男也並未抵抗，乖乖隨警方回警局進行訊問。

    警方呼籲，民眾切勿成為不理性政治狂熱者，表達意見也都有正當管道，切勿以身試法。訊後，警方依恐嚇罪嫌，將王男移送法辦。

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