林佳龍猛攻市政議題 新北市府回擊：要求台鐵2大工程至今未完成

台鐵猴硐段邊坡改善情形。（新北市政府交通局提供）

2022/07/24 14:37

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日多次批評侯市府施政成果，包括林口交流道南出北入匝道、前瞻停車場等，新北市交通局今回擊，台鐵3年內發生普悠瑪、太魯閣號列車重大事故，新北市政府要求台鐵加速完成轄內邊坡安全改善工程及平交道障礙物警示系統，迄今尚未完成。

交通局表示，台鐵3年內發生普悠瑪、太魯閣號列車重大事故，以及台鐵西正線猴硐至瑞芳間路段大面積邊坡滑落，險釀嚴重災害，新北市政府行文要求台鐵盤點，並加速完成新北市轄內邊坡安全改善工程及平交道障礙物警示系統，迄今尚未完成。

交通局長鍾鳴時指出，台鐵6432次普悠瑪列車於2018年在宜蘭線蘇澳鎮新馬車站旁發生出軌事故，當時交通部長吳宏謀獲准請辭，隔年1月11日林佳龍出任交通部長，事隔不到3年，台鐵西正線猴硐至瑞芳中間路段出現大面積邊坡滑落險釀嚴重災害，去年4月又發生台鐵408次太魯閣號慘禍，成為台鐵史上死傷最多的事故。

鍾鳴時表示，新北市府有鑑於邊坡安全不容忽視，行文要求台鐵加速完成相關工程，王國材接任交通部長後積極推動，截至7月21日，台鐵於新北市轄內預計施作的12處平交道增設障礙物自動偵測系統，其中瑞平、協昌、深澳坑等3處支線預計要到2024年4月完成，而4處邊坡監測預警系統於這個月陸續進場施作。

新北市府強調，將持續監促台鐵盡速完成新北市轄內邊坡安全改善工程及平交道障礙物警示系統，以維護人民生命財產安全。

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