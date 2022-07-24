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    首頁　>　新北市

    2杯阿比「要價九萬」 新北永和警鷹眼逮酒駕累犯

    新北市永和警分局本週四在永和區環東、保生路口進行路檢，發現劉姓男子騎機車行跡不穩，攔下檢測發現酒測值達0.37mg/L。（記者鄭景議翻攝）

    新北市永和警分局本週四在永和區環東、保生路口進行路檢，發現劉姓男子騎機車行跡不穩，攔下檢測發現酒測值達0.37mg/L。（記者鄭景議翻攝）

    2022/07/24 13:19

    〔記者鄭景議／台北報導〕新北市永和警分局本週四在永和區環東、保生路口進行路檢，發現劉姓男子騎機車行跡不穩，攔下檢測發現酒測值達0.37mg/L，且劉男前年才因酒駕被吊扣汽車駕照，儘管劉男堅稱自己只喝了兩杯阿比，仍因累犯直接依最高額處新台幣9萬元違規罰緩，並依公共危險罪法辦。

    立法院已三讀通過「酒駕三法」，正式於111年3月31日公布實施，其中針對酒駕者百分之三十五以上均為自制能力低下之「累犯」，道交處罰條例及刑法均修正加重處罰酒駕累犯。

    警方表示，當天下午17時許發現劉姓駕駛騎乘機車行跡不穩，雖看到警察刻意故作鎮定，但仍被眼尖的交通分隊員警發現，經攔下檢測酒測值達0.37mg/L，警方查閱違規紀錄發現，劉某於109年才因酒駕被吊扣汽車駕照，仍不知警惕硬要酒駕，遂當場開罰扣車。

    劉男辯稱，他下午在中和工地只喝了2杯保力達B加啤酒，不知為何酒測值這麼高；警方對只喝2杯的說法存疑，但也表示，依新修正道交條例規定，累犯直接依最高額處罰，所以除了刑法公共危險罪的刑責外，劉男還要面對新台幣9萬元的違規罰緩，且汽、機車交通工具都因酒駕被查扣，以後劉男恐只能每天搭公車去上工。

    永和分局統計，今年度迄今已取締酒後駕車近40件，呼籲民眾，飲宴難免，但應善用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施，喝酒就不要再碰方向盤或機車手把，以免鑄下大錯悔不當初。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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