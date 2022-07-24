侯友宜參拜關公 有感擔任刑警時庇佑

新北市長侯友宜與小朋友們合影。（記者邱書昱攝）

2022/07/24 12:38

〔記者邱書昱／新北報導〕適逢關帝爺及劉先主聖誕，新北市長侯友宜今天到三峽行修宮祝壽，並且致贈「義勇忠精」賀匾，他感謝廟方平時熱心公益，在疫情期間與恩主公醫院一起協助醫療救援等，同時也回想起在台北市擔任刑警期間，也都會到行天宮參拜，現在擔任市長，更祈求恩主公庇佑市政順利。

侯友宜表示，感謝行修宮、台北行天宮及北投分宮共秉帝君爺聖訓，弘揚濟世精神行善人間，除了長年辦理醫療、學生及家庭急難救助，關懷全省突遭變故陷入困境的弱勢民眾，捐助金額高達3900萬元，疫情嚴峻期間，更緊急捐贈快篩、防護衣及面罩等市值逾520萬元防疫物資予市府統籌運用。

同時，恩主公醫院全心投入防疫工作，從疫苗接種、社區篩檢、專責病房，以至防疫旅館採檢，積極配合市府防疫政策，全力守護民眾健康。

侯友宜也回想起在1980年擔任台北市刑警，在那治安環境不好的時期，槍林彈雨、重大命案、殺人刑案、擄人等，都是生死一瞬間的過程，所以他都會到台北行天宮參拜，祈求辦案過程順利、勇敢往前，恩主公是他警察工作生涯往前走的支柱。

新北市民政局長柯慶忠表示，行修宮於1962年由玄空師父以自有資金及土地，在三峽現址興建，並於1970年將行修宮全數捐贈財團法人台北行天宮，成為行天宮的三峽分宮，是三峽、鶯歌及樹林地區重要信仰中心。

台北行天宮董事長吳岳羽表示，24日也是行修宮副祀蜀漢昭烈帝劉先主聖誕千秋，也是大家所知的劉備，為人寬大仁厚，喜好結交名士豪傑，並顯獨特領袖特質，後與關帝和張桓侯「桃園結義」，為天下蒼生奔走。

新北市長侯友宜致贈「義勇忠精」的匾額。（記者邱書昱攝）

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