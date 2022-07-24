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    林佳龍：會比侯友宜更關心警察權益

    林佳龍表示，他會比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察權益。（記者周湘芸攝）

    林佳龍表示，他會比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察權益。（記者周湘芸攝）

    2022/07/24 11:49

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往竹林山觀音寺參拜，他受訪時表示，新北治安出現問題就是因為警察過勞、警民比負擔過重，之前警政署增訓5千名人力，新北卻以財政有限為由拒接，他會比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察權益。

    針對昨天林佳龍表示，新北希望出個交通市長而非警察市長，被認為貶低警察。他表示，主要是因為多數民眾心聲認為，新北市升格升級最重要的是交通建設，這個時機新北最需要懂交通的交通市長，加上新北市長侯友宜近日從警察身分退休，大家才發現原來之前的市長、副市長是警察身分，不是一般政務官或民選首長。

    林佳龍說明，當時這樣說是認為，新北不只要有警察經歷者，下階段也要交棒給交通專業者，他很重視警察，在台中擔任市長時，在警消交通工作上編列很多預算，包括健保檢查補助、廳舍設備增建、提高品質等。

    林佳龍指出，新北治安出現問題就是因為警察過勞，新北警民比負擔六都最重，他之前有爭取過警政署增訓5千名人力，培訓完成後新北卻以財政有限為由拒接，相較之下桃園馬上接下900名人力。新北市去年因為值勤傷亡的警察就有70幾位，他會比侯友宜更關心、維護、爭取警察權益，因為唯有警察做好治安工作，人民生命財產安全才能得到保障。

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