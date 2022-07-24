毒品交易講價失敗 買家亮刀強搶金鍊現金終遭逮

監視器拍下吳女、林男犯案後，由梁男接應上車逃逸。（記者徐聖倫翻攝）

2022/07/24 11:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲吳姓女子同林姓、梁姓兩名男性友人，與38歲高姓男子相約交易毒品，地點就在高男位新北市三重區住家，雙方價錢談不攏，林男則拿出瑞士刀抵住高男，並搶走金鍊、1萬元現金後搭車逃逸。警方獲報積極查緝，最終在北市將吳女等人逮回，並依強盜、毒品等罪嫌送辦。

據了解，吳女有多起毒品前科，長期依賴毒品成性。日前吳女透過網路欲購買安非他命，進而聯繫到高男，高男則表示可以約在他位於三重區的住家進行交易，吳女在22日上午9時許，帶著林、梁2人開車前往赴約。

抵達後吳女與林男上樓，梁男則待在汽車上等候，吳女上樓後開始與高男講價，但越講雙方越沒有共識，進而發生口角，林男則拿出預藏的瑞士刀抵住高男腰部，並強扯掉高男脖子上的金項鍊，另搶走其身上1萬元現金，得手後2人隨即下樓由梁男開車載離現場，高男與此同時也報警處理。

警方循線鎖定3人行蹤，最終分別在台北市北投、士林的租賃套房內，將吳女等3人逮捕，並搜出吸食器、安非他命殘渣袋等證物。其中逮捕吳女時，吳女為規避查緝還跳窗逃逸摔斷腳掌，所幸經急救保住一命，傷勢也無大礙。

偵訊時，吳女等人堅稱沒有搶劫，但高男則一口咬定自己被搶，警方認為案情不單純，將會持續追查。訊後，警方依強盜、毒品罪嫌將吳女等3人移送法辦，另高男也依毒品罪嫌函送法辦。

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警方在吳女等人的租賃處搜出毒品、吸食器等證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方前往北市緝拿林男，並將其壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

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