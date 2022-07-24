侯友宜提五股垃圾山改造 林佳龍：我曾把后里垃圾山變花博後花園

林佳龍表示，新北發展經驗跟台中很像，該做的他都做過。（記者周湘芸攝）

2022/07/24 11:26

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往林口竹林山觀音寺參拜，除了祈求林口交流道工程順利，他也說，新北發展經驗跟台中很像，該做的他都做過，新北市長侯友宜提到五股垃圾山改造，他也曾把台中后里垃圾山轉型為花博後花園，這些都是城市治理的基本工作。

林佳龍表示，竹林山觀音寺神威顯赫，信仰圈擴及新北、桃園及其他縣市，就像跨域治理、跳脫本位主義的概念。他今天來觀音寺參拜，就是要來還願，感謝神明保佑林口交流道南出北入匝道能順利找到地跟錢，同時也祈求工程如期完工，中央已增加預算，希望地方執行速度快，打破本位主義的你輸我贏，要共榮共贏。

談到交通建設，林佳龍指出，無論是雙北捷運、淡江大橋、台61、台64快速道路銜接高架化，105號市道連接八里林口，以後人流物流金流車流往來會更加頻繁，林口現在有桃園機場捷運，但轉乘公共運輸，如自行車、公共機車都要提前部屬，新北現在需要大翻新，升格又升級，需要有交通治理經驗的人。

林佳龍也說，新北發展經驗跟台中很像，該做的他都做過，新北市長侯友宜提到五股垃圾山改造，他也曾把台中后里垃圾山轉型為花博後花園，這些都是城市治理的基本工作，更重要是要有跨域治理共贏發展的概念。另外，桃園、台南、高雄市都有補助長者裝假牙，新北社會福利人均預算卻是六都最後一名。

針對新北市府反駁前瞻停車場執行力差的問題，林佳龍表示，他擔任過交通部長列管這些案子，其中，補助新北市達40多億元，現在進度只有5成，其他還在設計規畫，連發包都沒有，只要地方執行不利、工程延宕，就會導致成本上漲，這些錢又要中央出，當然拿不出來，「不用強辯，趕快蓋好比較重要」。

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