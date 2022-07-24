醉漢開車撞死保全 第一時間先將車開到停車場停妥再回現場

蔡姓保全被撞倒輾過，消防人員將其送醫仍不治。（記者徐聖倫翻攝）

2022/07/24 09:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是酒駕釀禍！40歲吳姓男子今凌晨酒後駕車，自新北市三重台北科技園區內地下停車場開車準備離開，不料50歲蔡姓保全正在車道口修繕水管，吳男完全沒注意直接撞上，蔡男當場失去呼吸心跳，吳男還將汽車駛回地下停車場停好後才前往查看，最終蔡男送醫不治，吳男則被警方逮捕。

據了解，今凌晨0時許，蔡男拉了條長長的水管欲進行花圃的澆水工作，而水管破裂被蔡男發現，於是蔡男在地下停車場車道口進行修繕，豈料這時竟遇上酒駕開車上來的吳男，吳男根本沒發現蔡男，並未減速直接撞上輾過，蔡男當場倒地不起。

車禍發生後，吳男沒有第一時間下車查看，反而是將汽車駛回地下室停好，才步行沿著車道返回現場查看，這時已經有園區其他保全幫忙求助119、110，警、消據報趕抵，趕緊將全身多處重創的蔡男送醫急救，但最終仍無力回天，而吳男也向警方承認自己是肇事者。

警方對吳男進行酒測，發現其酒測值高達0.58mg/l，整個人不清不楚，問話也都無法回答，被逮回警局就呼呼大睡。警方表是，將待其清醒後再行筆錄製作，以釐清案發過程，並將依公共危險致人於死罪嫌偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

吳姓男子酒駕撞到人後，第一時間不是下車查看，而是將汽車駛回停車場停好。（記者徐聖倫翻攝）

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