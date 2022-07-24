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    首頁　>　新北市

    1未成年遭KTV通報深夜容留 4人結帳前砸店傷警被逮

    店內走道及設備遭兩名少年嚴重破壞，店家暫時無法營業。（記者吳昇儒翻攝）

    店內走道及設備遭兩名少年嚴重破壞，店家暫時無法營業。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/07/24 09:00

    〔記者吳昇儒／新北報導〕22歲曾姓男子今日凌晨夥同吳、李姓等4名友人前往好樂迪KTV汐止店歡唱。凌晨4時許，店家發現李姓少年未滿18歲，隨即通報警方，將李姓少年帶回派出所，此舉卻引起吳姓少年等人不滿，於結帳前開始破壞店家設備。警方到場時，當中兩人竟還動手襲警，並辱罵執行中的員警。警方將涉案的4人帶回，分別依毀損、妨害公務罪偵辦。

    新北市汐止警分局今日凌晨5時許接獲轄區內的好樂迪KTV店報案指出，店內的設備遭客人惡意破壞，且拿滅火器肆意噴灑，導致包廂及走道毀損嚴重。警方立刻出動快打部隊18名警力到場，發現正在破壞設備的吳、侯姓少年。

    警方初步調查，4人因不滿店家通報警方，有深夜留容問題，將其未成年的李姓友人帶到派出所，因此兩名少年竟砸毀包廂洩憤，店家憤而報警並表示要提告。

    員警壓制犯嫌時，22歲曾姓男子竟對警方口出惡言，另21歲鄭姓男子甚至出手毆打員警，造成黃姓員警右下顎擦傷、葉姓員警雙側膝部擦挫傷、左手擦挫傷等傷勢。

    警方將涉案4人帶回偵訊後，均分別依毀損罪將將吳、侯姓少年移送法辦，另鄭、曾姓男子，則依涉妨害公務罪送辦。

    店內的推車遭到砸毀，碗盤也遭少年掃落一地。（記者吳昇儒翻攝）

    店內的推車遭到砸毀，碗盤也遭少年掃落一地。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將涉案犯嫌逮捕到回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將涉案犯嫌逮捕到回偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

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