林佳龍電視專訪 暢談參選理念「不入虎穴焉得虎子」

民進黨新北長長參選人林佳龍接受電視台專訪，暢談參選理念。（記者翁聿煌翻攝）

2022/07/23 20:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天接受電視台專訪，暢談參選新北市的心路歷程，他被問到「如果選輸怎麼辦」，林佳龍說「不入虎穴焉得虎子」自己會全力以赴、打一場漂亮選戰，結果會讓大家跌破眼鏡；對於未來是否會成為閤揆人選，林佳龍則說，參選新北市是他目前唯一目標，他會用團結感動人民，「社會需要我，就由我來承擔」。

林佳龍今天接受民視新聞部副總經理胡婉玲專訪，對於遭對手批評選新北是「第二志願」，林佳龍說明，他可以理解每個人有自己的主觀看法，但是最後蔡英文總統認為找不比他更合適的人選新北，因為他「民調最高」、「可以團結各派系」，而且在資歷和各方面條件上「可與現任市長侯友宜PK」，有贏的機會。

林佳龍自許，從政總是選擇最有挑戰性的位置，像是在台中市十年磨一劍，挑戰胡志強成功，後來再挑戰交通部，這次又是挑戰性最高的新北市，「不入虎穴、焉得虎子」，蔡總統三顧茅蘆，他若再推辭，就和從政初衷有衝突，自認是「政治阿信」，如今又被外界稱為「政治阿甘」，用阿甘精神往直前，不在乎他人眼光，等到達成目標，終會獲得大家肯定，胡婉玲也笑說「阿甘是最後的勝利者」。

林佳龍也認為，他和台北市的陳時中，被稱為「龍中對」，但從雙北雙箭頭的角度來看，更像是「龍中配」，以雙北雙引擎，不流於本位主義，讓雙北一起前進，他既然參選新北市，「就要帶領新北市超越台北市，領航雙北市」。

林佳龍指出，他宣布參選後，競選總部人事已經在最短時間完成，包括主委林錫耀、副主委羅致政、張宏陸、蘇巧慧，總幹事吳秉叡、執行總幹事何博文，

還有十二位立委分別督導十二個新北市立委選區，加上卅七個議員參選人，不僅是「母雞帶小雞」也要靠「小雞拱母雞」，他很感謝蔡總統和行政院長蘇貞昌，因為新北這一仗，不只是他和民進黨的選舉，而是整個執政黨的選戰，要以史上最強團隊打一場勝仗。

主持人直接問林佳龍，民進黨在新北市過去三次選舉都輸給國民黨，林佳龍有贏回執政的信心嗎？林佳龍表示，國民黨已經在新北執政十七年，侯友宜這次選舉訴求「改變的勇氣」，他可以改變的部分，「早就改了」顯示他的能力已經到極限，需要換人做看看，他也質疑侯友宜，「選上連任後，會不會又去選總統？」任何人執政久了就會有包袱，他覺得侯友宜的特質是勤快，但是新北市需要脫胎換骨，新北市目前「只有升格、沒有升級」，無法帶給新北市民光榮感。

林佳龍認為侯友宜在新北市十二年，社會福利仍然不足，人均預算六都最低，六十五歲免費裝假牙，台中和桃園都已做到，但新北沒有，社會住宅數量不夠，讓新北市民有如侯友宜所說的「二等公民」，他的「首都願景十二門課」也適用於新北市，從區域聯合治理的角度來看，雙北的交通建設都需要更高的視野來協調解決問題，就像他曾協助解決林口交流道的改善工程，只要彼此拋棄本位主義就能解決，林佳龍自嘲，他「沒有功勞、也有苦勞」、「沒有苦勞、也有疲勞」，侯友宜當時還發訊息感謝他，沒想到現在變成這樣。

林佳龍說，新北市幅員廣大，城鄉差距也大，但是他有台中市的治理經驗，懂得運用捷運路網和河川流域治理，來打破行政區域限制，形成共同生活圈，整合大台北成為大都會。

林佳龍最後被問到「如果選輸怎麼辦」，林佳龍說，自己會全力以赴、打一場漂亮選戰，結果會讓大家跌破眼鏡；對於未來是否會成為閣揆人選，林佳龍則說，參選新北市是他目前唯一目標，他會用團結感動人民，「社會需要我，就由我來承擔」做好領頭羊的角色。

主持人問，對於未來在小英的接班布局中，他會擔任那個角色？林佳龍說，他們這批「學運世代」的政治人物，一定會參與，「我是帶頭的大哥，不能缺席」不是坐轎或抬轎，都會用競爭又合作的方式，一起承擔人民交付的責任。

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