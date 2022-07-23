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    「改變的勇氣 」照片引熱議 侯友宜：不是口號

    侯友宜發文表示，「改變的勇氣」不是口號，是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片。（圖擷自侯友宜臉書）

    侯友宜發文表示，「改變的勇氣」不是口號，是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片。（圖擷自侯友宜臉書）

    2022/07/23 16:24

    〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，國民黨新北市長侯友宜21日晚間無預警在臉書貼出一張照片寫下「改變的勇氣 Coming soon」，引發討論。他今再度po文說明，「改變的勇氣」不是口號，是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片，內容展現市府改變過去30年沒人敢碰觸的垃圾山過程。

    侯友宜表示，過去30年來，五股垃圾山背負城市毒瘤的惡名，不但環境髒亂，違法工廠林立，甚至還是藏污納垢的治安死角，這不該是這個地方的宿命，這裡應該陽光普照、充滿希望。他上任後的整頓首要之務，就從這裡開始。

    侯友宜指出，短短2年不到的時間，市府團隊展現決心和魄力，將違建全數拆除，創造土地整頓新模式，把生態保育、智慧韌性城鄉的概念導入，成功將近30年來的城市毒瘤翻轉成為亮眼的「五股夏綠地」。

    侯友宜表示，五股的改變不只是市府的努力，最該感謝的是在地人士願意一起投入，「改變需要勇氣，被改變更需要勇氣」，因為有在地的支持與配合，才能成功將不可能化為可能，過程真的很不容易。

    侯友宜強調，「改變的勇氣」不是口號，是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片 ，記錄下新北人如何克服萬難，展現勇氣改變過去30年都沒有人敢碰觸的新北沉痾，垃圾山變夏綠地只是一個起點，新北市做大市、也要做大事。

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